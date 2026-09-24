Минфин предложил взимать по 100 руб. за посылки до €200 из-за границы

Минфин предложил ввести таможенный сбор в размере 100 руб. на товары для личного потребления стоимостью до €200, пересылаемые из-за рубежа почтовыми отправлениями. Инициатива содержится в трехлетнем проекте бюджета, представленном правительству. В министерстве уточнили, что сбор будет способствовать «формированию конкурентной среды» и «обелению» экономики.

О необходимости «обеления» национальной экономики в декабре 2025 года заявил президент Владимир Путин. Минфин считает, что в этом поможет расширение возможностей сбора таможенных платежей. По итогам 2025 года объем таможенных поступлений заметно снизился, и в правительстве рассчитывают на его восстановление. Для этого Федеральная таможенная служба (ФТС) в этом году планировала расширить эксперимент по таможенному мониторингу и усилить контроль за импортом.

Подробности — в материале «Ъ» «От таможни ждут большего».