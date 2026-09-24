МИД РФ счел «туманными» перспективы вступления в силу запрета ядерных испытаний

Россия продолжает соблюдать добровольный мораторий на ядерные испытания, введенный СССР в 1990 году, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, перспективы вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) «туманны». Причиной она назвала позицию нескольких стран, в том числе США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

24 сентября исполняется 30 лет со дня открытия для подписания ДВЗЯИ. Договор ратифицировали 179 государств из 188 его подписавших, в том числе США. Однако, как заявила госпожа Захарова, за прошедшие десятилетия Штаты «не предприняли эффективных мер», чтобы ратифицировать документ. Пресс-секретарь также раскритиковала планы президента США Дональда Трампа возобновить ядерные испытания.

«Указание президента США... — не просто слова, а фактически прямая угроза соответствующему мораторию, который удерживает мир от сползания к новому витку гонки ядерных вооружений. Абсолютно беспочвенными выглядят попытки американцев обвинить другие страны в действиях, якобы не совместимых с договором»,— прокомментировала Мария Захарова.

30 октября 2025 года Дональд Трамп заявил о намерении впервые с 1992 года возобновить в США ядерные испытания, чтобы «быть на равных» с Россией и Китаем, которые якобы втайне ото всех проводят подобные тесты. Президент РФ Владимир Путин предупредил, что если США проведут полноценное ядерное испытание, Россия поступит так же. Минобороны РФ и госкорпорации «Росатом» были даны указания на всякий случай подготовить полигон на Новой Земле. Глава организации по ДВЗЯИ Роберт Флойд считает, что если США, Россия или другие страны решатся на такой шаг, это может «запустить неконтролируемую спираль».

Подробности — в материале «Ъ» «Договор, не испытанный временем».