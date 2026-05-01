Глава ОДВЗЯИ предупредил в ООН о рисках возобновления ядерных испытаний
Руководитель организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд выразил обеспокоенность возможным возобновлением ядерных испытаний в мире. По его словам, если США, Россия или другие страны решатся на такой шаг, это может запустить неконтролируемую спираль, остановить которую будет крайне сложно, передает Associated Press.
Господин Флойд напомнил, что с момента открытия договора для подписания в 1996 году количество ядерных испытаний резко сократилось. Если ранее в мире было проведено более 2 тыс. таких тестов, то после — менее десяти, включая шесть, осуществленных Северной Кореей.
В конце октября 2025 года президент США Дональд Трамп поручил военным начать испытания ядерного оружия «на равной основе» с другими странами. Позже глава американского минэнерго уточнил, что речь не идет о подземных ядерных взрывах.
В Кремле в ответ заявили, что Россия не планирует возобновлять испытания, но будет соблюдать паритет в случае аналогичных шагов США. При этом Москва подчеркнула, что привержена своим обязательствам по запрету ядерных тестов. Посол России в США Александр Дарчиев сообщил, что Москва пока не получила от Вашингтона официальных разъяснений по позиции США в отношении ядерных испытаний.