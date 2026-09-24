Минобороны России сообщило об ударах по предприятиям ВПК на Украине

Российские вооруженные силы ночью поразили несколько предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщило Минобороны РФ. По его данным, были атакованы телекоммуникационные и логистические центры в Киеве и Одесской области, а также суда, «задействованные в интересах ВСУ». В ведомстве уточнили, что удары нанесены БПЛА, оружием наземного и воздушного базирования.

Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по территории Украины. 17 сентября были нанесены удары по объектам ВПК и энергетической инфраструктуры в Киеве, Запорожье и Одесской области. В ночь на 22 сентября вооруженные силы России ударили по объектам ВПК в нескольких украинских областях.