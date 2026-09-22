Минобороны России отчиталось об ударах по металлургическим заводам Украины

Вооруженные силы России нанесли удары по промышленной, энергетической и морской инфраструктуре Украины. Об этом сообщает пресс-служба российского Минобороны.

Удары наносились высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также БПЛА. Были поражены предприятия металлургической и химической промышленности, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса.

Кроме того, российские войска атаковали объекты портовой инфраструктуры в Киеве, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях. Под удар попали и морские суда, которые, как отмечает ведомство, использовали ВСУ.

17 сентября российское Минобороны сообщало об ударе по комбинату «Запорожсталь», который контролируется группой «Метинвест». Представитель компании спустя несколько дней заявил Financial Times об уничтожении сталелитейной промышленности Украины. Газета писала, что серьезные повреждения получили два украинских предприятия группы, а также объект ArcelorMittal в Кривом Роге, на которые приходится порядка 90% производства стали в стране.