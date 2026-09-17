Российская армия ударила по металлургическим предприятиям на Украине

Российские подразделения минувшей ночью нанесли удар по предприятиям металлургической и радиоэлектронной промышленности Украины. Также — по объектам ВПК и энергетической инфраструктуры в Киеве, Запорожье и Одесской области. Об этом заявили в российском Минобороны.

Согласно сводке ведомства, также БПЛА «Герань» поразили четыре судна в порту Черноморск.