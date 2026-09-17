Российская армия ударила по металлургическим предприятиям на Украине
Минобороны: ВС РФ ударили по предприятиям металлургии и ТЭК на Украине
Российские подразделения минувшей ночью нанесли удар по предприятиям металлургической и радиоэлектронной промышленности Украины. Также — по объектам ВПК и энергетической инфраструктуры в Киеве, Запорожье и Одесской области. Об этом заявили в российском Минобороны.
Согласно сводке ведомства, также БПЛА «Герань» поразили четыре судна в порту Черноморск.
Ключевой эффект удара по энергетическим объектам связан не только с возможным повреждением электроснабжения: такие объекты обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Поэтому поражение энергетических узлов способно создавать ограничения для работы связанных с ними производств, даже если сами предприятия напрямую не затронуты.
Радиоэлектронные предприятия участвуют непосредственно в выпуске вооружений: в июле 2026 года сообщалось, что киевское агрегатно-детальное предприятие этой отрасли производило системы управления для крылатых ракет «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-7 и FP-9, а также управляемых ракет «Нептун-МД». Металлургические мощности также могут быть звеном военной кооперации: 12 сентября 2026 года Минобороны России утверждало, что комбинат «Запорожсталь» — один из основных поставщиков листового металлопроката для защитных конструкций и брони военной техники, а также пластин для бронежилетов.