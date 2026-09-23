В Красноярском крае завели дело о халатности после нападения медведей на людей

В Красноярском крае возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников Министерства природных ресурсов и лесного комплекса, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону. По данным следствия, они не приняли необходимых мер по регулированию численности медведей, из-за чего с начала сентября в регионе погибли уже шесть человек.

Как сообщили ТАСС в региональной прокуратуре, только с начала сентября зарегистрировано не менее 123 сообщений о появлении медведей в населенных пунктах и рядом с ними. Численность бурых медведей в Красноярском крае составляет около 26,6 тыс. особей, в некоторых территориях края за последние годы его численность увеличилась в 2,5 раза.