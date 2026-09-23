В Красноярском крае завели дело о халатности после нападения медведей на людей
В Красноярском крае возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников Министерства природных ресурсов и лесного комплекса, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону. По данным следствия, они не приняли необходимых мер по регулированию численности медведей, из-за чего с начала сентября в регионе погибли уже шесть человек.
Как сообщили ТАСС в региональной прокуратуре, только с начала сентября зарегистрировано не менее 123 сообщений о появлении медведей в населенных пунктах и рядом с ними. Численность бурых медведей в Красноярском крае составляет около 26,6 тыс. особей, в некоторых территориях края за последние годы его численность увеличилась в 2,5 раза.
В действующем законодательстве предусмотрены механизмы регулирования численности медведей, ответственность за использование которых несут регионы. Они могут устанавливать лимиты добычи животных и обязаны предупреждать случаи нападений.
Министерство природных ресурсов также указывает, что сократить число инцидентов можно за счет профилактики. Это включает, прежде всего, исключение доступа медведей к пищевым отходам на свалках.
Таким образом, предметом претензий в уголовном деле может быть не только отсутствие отстрела, но и неприменение других предусмотренных мер регулирования и предупреждения.