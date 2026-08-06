EUobserver узнал о возможном ущербе экономике Европы в €800 млрд из-за жары

Экстремальная температура воздуха выше +40 °C наносит крупный ущерб экономике ЕС, пишет EUobserver со ссылкой на аналитиков в области климата. По их словам, суммарные потери могут составить около €800 млрд.

«Чрезмерная жара представляет собой серьезный риск для здоровья и экономики Европы, имея значительные макроэкономические и даже бюджетные последствия»,— сказал эксперт Европейского агентства по окружающей среде (EEA) Ханс Мартин Фюссель. Сильнее всего могут пострадать отрасли, которые зависят от труда на открытом воздухе. Речь прежде всего идет о сельском хозяйстве и строительстве.

Издание ссылается на отчет немецкой страховой компании Allianz SE, которая спрогнозировала потенциальный ущерб экономике Европы к 2030 году. Самыми уязвимыми странами аналитики называют Италию, Испанию и Францию, поскольку у них меньше всего возможностей справиться с последствиями аномальных температур. Экономические потери одной только Франции оцениваются в €211 млрд. Следом идут Италия (€147 млрд), Германия (€131 млрд) и Испания (€120 млрд).

Французские власти называли одной из причин начала лесных пожаров засуху и неосторожное обращение с огнем. В этом году первые пожары начались в середине июля — сначала в пригороде Парижа, затем на юго-западе страны. Позднее пожары вспыхнули в лесах Испании и других стран. По данным ООН, к концу июля огонь уничтожил свыше 430 тыс. га леса по всей Европе. Financial Times оценивала ущерб в $3 млрд только за этот сезон.