EUobserver узнал о возможном ущербе экономике Европы в €800 млрд из-за жары
Экстремальная температура воздуха выше +40 °C наносит крупный ущерб экономике ЕС, пишет EUobserver со ссылкой на аналитиков в области климата. По их словам, суммарные потери могут составить около €800 млрд.
«Чрезмерная жара представляет собой серьезный риск для здоровья и экономики Европы, имея значительные макроэкономические и даже бюджетные последствия»,— сказал эксперт Европейского агентства по окружающей среде (EEA) Ханс Мартин Фюссель. Сильнее всего могут пострадать отрасли, которые зависят от труда на открытом воздухе. Речь прежде всего идет о сельском хозяйстве и строительстве.
Издание ссылается на отчет немецкой страховой компании Allianz SE, которая спрогнозировала потенциальный ущерб экономике Европы к 2030 году. Самыми уязвимыми странами аналитики называют Италию, Испанию и Францию, поскольку у них меньше всего возможностей справиться с последствиями аномальных температур. Экономические потери одной только Франции оцениваются в €211 млрд. Следом идут Италия (€147 млрд), Германия (€131 млрд) и Испания (€120 млрд).
Французские власти называли одной из причин начала лесных пожаров засуху и неосторожное обращение с огнем. В этом году первые пожары начались в середине июля — сначала в пригороде Парижа, затем на юго-западе страны. Позднее пожары вспыхнули в лесах Испании и других стран. По данным ООН, к концу июля огонь уничтожил свыше 430 тыс. га леса по всей Европе. Financial Times оценивала ущерб в $3 млрд только за этот сезон.
Ущерб от лесных пожаров и сильной жары во Франции, Испании и других странах Европы в текущем сезоне уже достиг €3,1 млрд, согласно подсчетам Financial Times на основе данных Еврокомиссии. Это превышает ущерб в €3 млрд, зафиксированный от пожаров лишь в 2021 году, при том что в 2025 году показатель составлял около €0,5 млрд. В среднем, по официальной оценке Еврокомиссии, ущерб от пожаров для всех стран Евросоюза составляет €2,5 млрд в год.
В июне 2026 года в Западной Европе был зафиксирован самый жаркий июнь за всю историю метеонаблюдений, со средней температурой воздуха в регионе 20,74°C, по данным службы по изменению климата Евросоюза Copernicus. С 23 июня по 2 июля 2025 года в Европе наблюдалась аномальная жара с температурами выше 40°С. Экстремальные температуры в Европе, по данным The Financial Times, ссылающейся на исследователей программы ЕС Copernicus, становятся «новой реальностью».