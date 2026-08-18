В Европе заявили о катастрофическом неурожае из-за жары и засухи
Производители овощей и зерновых культур во Франции, Италии и Испании заявили о «катастрофически низких урожаях» из-за продолжительной и рекордной жары, сопровождаемой засухой, сообщает The Guardian.
Во Франции, крупнейшем производителе зерновых в Европе, урожай кукурузы сократится на 35% до 9 млн тонн, последний раз такие показатели наблюдались в 1980 году. «На значительную величину» сократились показатели в сфере овощеводства: 25% для кабачков, 35% для салата, 40% для гороха, 60% для брокколи и от 50% до 100% для артишоков. Производство сена для зимнего корма скота, по данным статистической службы министерства сельского хозяйства Франции, упало примерно на 30% ниже среднего показателя за период с 1989 по 2018 годы.
Умеренная и сильная засуха затронула около 60% сельскохозяйственных угодий в Италии. Урожайность сельскохозяйственных культур, а также овощей и фруктов сильно упала, а производство молока сократилось на 20%, заявили в национальной организации фермеров и сельхозпроизводителей.
В Испании урожай зерновых культур в Кастилии и Леоне на 35% ниже, чем в прошлом году, в Мадридском регионе — на 49%, а в Андалусии — на 24%. Производство овечьего и козьего молока также сократилось на 6,5% и 10,8% соответственно. Национальная федерация виноделов Испании прогнозирует 20-процентное снижение производства в 2026 году.
Правительства стран ЕС пообещали выделить значительные пакеты помощи для поддержки сельского хозяйства. В частности, премьер-министр Франции Себастьян Лекорню пообещал выделить €145 млн в качестве немедленной помощи, а также «меры структурной поддержки и инвестиций» в бюджете на 2027 год.
В августе 2026 года новая волна экстремальной жары приближается к Европе, и метеорологи ожидают повышения температуры выше +30 градусов Цельсия, особенно во Франции, Италии и Испании. Ранее, в июле 2026 года, июнь и июль стали самыми жаркими за всю историю наблюдений в Западной Европе, где средняя температура составляла +21,62 °C, что на 2,79 °C выше нормативного периода 1991–2020 годов.
Жара и засуха в 2026 году охватили около 38% территории Евросоюза, что привело к пересыханию пастбищ и повреждению кормовых культур, создавая дефицит кормов для крупного рогатого скота и ставя под угрозу животноводческий сектор. В июле 2026 года оптовая цена оливкового масла в Испании составляла в среднем €3,97 за 1 кг, а в Италии достигала €6,25–7 за 1 кг, при этом ожидается дальнейший рост цен, если погода не улучшится.
Ранее, в 2025 году, экономические потери стран Европы из-за сильной жары оценивались в €43 млрд, а к 2029 году убытки могли вырасти до €126 млрд, согласно отчету аналитиков. Также в 2025 году было зафиксировано, что аномальная жара способствовала почти трехкратному увеличению смертности в Европе, преимущественно среди людей старше 65 лет.