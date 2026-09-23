FT: Трамп для встречи Си Цзиньпина нарушит соблюдавшийся 60 лет протокол
Президент США Дональд Трамп решил лично встретить председателя КНР Си Цзиньпина на авиабазе Эндрюс, что нарушит установленный 60 лет назад протокол, сообщает Financial Times.
Обычно американские президенты принимают мировых лидеров уже в Белом доме, а личная встреча на взлетной полосе была практикой, которую не применяли с 1962 года — с момента встречи Джона Кеннеди с британским премьером Гарольдом Макмилланом.
Этот редкий дипломатический жест, по мнению издания, служит свидетельством глубокого уважения и подчеркивает особую значимость предстоящих переговоров. Визит Си Цзиньпина в США 23–25 сентября станет его первым государственным визитом в США за 11 лет.
Ранее Дональд Трамп уже нарушал подобные формальности. В августе 2025 года он лично встречал президента России Владимира Путина на летном поле в Анкоридже.
Такой прием становится частью протокольной конструкции, рассчитанной на демонстрацию личного контакта Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Программа визита Си Цзиньпина в США изобилует протокольными деталями, призванными продемонстрировать личную химию между двумя лидерами. В публичном образе визита это сближает США и КНР почти до уровня тесного стратегического партнерства, хотя между сторонами сохраняются разногласия.
Дипломатия глав государств в китайско-американских отношениях играет роль «якоря»: прямой контакт лидеров задает стратегическое направление двусторонним связям и создает условия для их развития. Поэтому протокольные решения вокруг визита работают не только на церемонию, но и на повышение политического веса переговоров между руководителями двух стран.
МИД КНР связывает визит с намерением укреплять диалог и сотрудничество, регулировать разногласия и развивать отношения стратегической стабильности. Эти заявленные цели задают переговорную рамку, в которой демонстрация личной взаимной расположенности сочетается не с устранением конфликтов, а с попыткой удерживать их под контролем.