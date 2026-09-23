FT: Трамп для встречи Си Цзиньпина нарушит соблюдавшийся 60 лет протокол

Президент США Дональд Трамп решил лично встретить председателя КНР Си Цзиньпина на авиабазе Эндрюс, что нарушит установленный 60 лет назад протокол, сообщает Financial Times.

Обычно американские президенты принимают мировых лидеров уже в Белом доме, а личная встреча на взлетной полосе была практикой, которую не применяли с 1962 года — с момента встречи Джона Кеннеди с британским премьером Гарольдом Макмилланом.

Этот редкий дипломатический жест, по мнению издания, служит свидетельством глубокого уважения и подчеркивает особую значимость предстоящих переговоров. Визит Си Цзиньпина в США 23–25 сентября станет его первым государственным визитом в США за 11 лет.

Ранее Дональд Трамп уже нарушал подобные формальности. В августе 2025 года он лично встречал президента России Владимира Путина на летном поле в Анкоридже.