WSJ: Вашингтон и Пекин спорили о статусе визита Си Цзиньпина в США
Вашингтон и Пекин несколько недель обсуждали, считать ли предстоящую поездку председателя КНР государственным визитом. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По данным издания, в итоге американская сторона согласилась предоставить визиту Си Цзиньпина высший дипломатический статус. Программа трехдневной поездки, которая начинается 23 сентября, включает военные почести, салют из 21 орудия и государственный ужин в Белом доме.
Это станет первым государственным визитом Си Цзиньпина в США за более чем десять лет. По данным WSJ, Пекин добивался приема, аналогичного майскому визиту Дональда Трампа в Китай, чтобы продемонстрировать отношение США к КНР как к равной державе.
Трехдневный визит председателя КНР начнется 23 сентября. 24 сентября пройдут основные переговоры. На переговорах стороны планируют обсудить продление тарифного перемирия, торговлю, поставки критических минералов, а также тему ИИ. На следующий день Си Цзиньпин посетит Национальный архив США.
Государственный формат здесь служит не только протоколом: он поднимает встречу лидеров на уровень публичного признания особой значимости отношений. Редкий для американской практики личный прием иностранного лидера у трапа самолета на авиабазе Эндрюс усиливает тот же сигнал — обычно президент принимает иностранных гостей в Белом доме. Совокупность таких жестов и насыщенная программа создают картину чуть ли не тесного стратегического партнерства США и Китая, на которое не могут рассчитывать многие европейские союзники Вашингтона.
Для переговоров это означает более сильную политическую рамку: дипломатия на высшем уровне рассматривается как незаменимый инструмент развития китайско-американских отношений — самых важных двусторонних отношений в мире, от состояния которых зависит будущее мира.
Предыдущий государственный визит Си Цзиньпина в США состоялся в сентябре 2015 года, во время президентства Барака Обамы, поэтому нынешний прием возвращает такой формат после 11-летнего перерыва.