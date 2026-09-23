WSJ: Вашингтон и Пекин спорили о статусе визита Си Цзиньпина в США

Вашингтон и Пекин несколько недель обсуждали, считать ли предстоящую поездку председателя КНР государственным визитом. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, в итоге американская сторона согласилась предоставить визиту Си Цзиньпина высший дипломатический статус. Программа трехдневной поездки, которая начинается 23 сентября, включает военные почести, салют из 21 орудия и государственный ужин в Белом доме.

Это станет первым государственным визитом Си Цзиньпина в США за более чем десять лет. По данным WSJ, Пекин добивался приема, аналогичного майскому визиту Дональда Трампа в Китай, чтобы продемонстрировать отношение США к КНР как к равной державе.

Трехдневный визит председателя КНР начнется 23 сентября. 24 сентября пройдут основные переговоры. На переговорах стороны планируют обсудить продление тарифного перемирия, торговлю, поставки критических минералов, а также тему ИИ. На следующий день Си Цзиньпин посетит Национальный архив США.