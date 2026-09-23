Никитин анонсировал введение оплаты ж/д билетов через мессенджер «Макс»
Глава Минтранса Никитин анонсировал введение оплаты ж/д билетов через «Макс»
В России прорабатывают введение оплаты билетов на поезда дальнего следования через мессенджер «Макс», сообщил министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, мера будет реализована не раньше 2027 года.
Глава Минтранса напомнил, что билеты на электрички большинства пригородных пассажирских компаний уже можно купить через «Макс». В отдельных регионах мессенджер позволяет узнавать расписание общественного транспорта и пополнять транспортные карты. Минтранс также планирует внедрить возможность посадки пассажиров на самолеты и поезда через мессенджер «Макс».
Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать использование единой биометрической системы и мессенджера «Макс» для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте.
Для оплаты проезда через Max важен не только цифровой канал, но и устройство расчетов: правительство должно обеспечить возможность платить как безналично, так и наличными, а также повысить прозрачность платежей за перевозки. Это означает, что новый сервис должен дополнять существующие способы оплаты, а не становиться единственным вариантом.
Транспортные функции Max уже расширяются: с 1 сентября 2026 года через мессенджер можно подтверждать льготу при покупке проездных билетов, и работа по дальнейшему расширению его возможностей на транспорте будет продолжена. Оплата по биометрии строится на другом пользовательском действии — пассажиру не нужно искать карту или смартфон, достаточно посмотреть в камеру.