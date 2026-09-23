Никитин анонсировал введение оплаты ж/д билетов через мессенджер «Макс»

В России прорабатывают введение оплаты билетов на поезда дальнего следования через мессенджер «Макс», сообщил министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, мера будет реализована не раньше 2027 года.

Глава Минтранса напомнил, что билеты на электрички большинства пригородных пассажирских компаний уже можно купить через «Макс». В отдельных регионах мессенджер позволяет узнавать расписание общественного транспорта и пополнять транспортные карты. Минтранс также планирует внедрить возможность посадки пассажиров на самолеты и поезда через мессенджер «Макс».

Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать использование единой биометрической системы и мессенджера «Макс» для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте.