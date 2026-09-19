Путин поручил рассмотреть возможность оплаты проезда через мессенджер «Макс»

Президент России Владимир Путин поручил правительству и профильным комиссиям Государственного Совета рассмотреть возможность использования единой биометрической системы и цифровой платформы «Макс» для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Это предусмотрено в перечне поручений по итогам заседания президиума Государственного Совета, опубликованном на сайте Кремля.

Доложить президенту о рассмотрении данного вопроса должны до 25 декабря 2026 года, а затем — раз в полгода. При этом правительство должно обеспечить возможность оплаты проезда не только безналичным способом, но и наличными деньгами, а также повысить прозрачность платежей при оплате услуг по перевозке пассажиров.

Кроме этого, Владимир Путин поручил утвердить дорожную карту внедрения искусственного интеллекта в управление пассажирскими перевозками и реализовать пилотные проекты по тестированию беспилотного общественного транспорта в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане и Сахалинской области.