Путин поручил рассмотреть возможность оплаты проезда через мессенджер «Макс»
Президент России Владимир Путин поручил правительству и профильным комиссиям Государственного Совета рассмотреть возможность использования единой биометрической системы и цифровой платформы «Макс» для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Это предусмотрено в перечне поручений по итогам заседания президиума Государственного Совета, опубликованном на сайте Кремля.
Доложить президенту о рассмотрении данного вопроса должны до 25 декабря 2026 года, а затем — раз в полгода. При этом правительство должно обеспечить возможность оплаты проезда не только безналичным способом, но и наличными деньгами, а также повысить прозрачность платежей при оплате услуг по перевозке пассажиров.
Кроме этого, Владимир Путин поручил утвердить дорожную карту внедрения искусственного интеллекта в управление пассажирскими перевозками и реализовать пилотные проекты по тестированию беспилотного общественного транспорта в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане и Сахалинской области.
В опробованных схемах биометрическая оплата строится не на списании денег с самой биометрии, а на связке «идентификация пассажира — банковская карта». Пользователь заранее регистрирует данные в Единой биометрической системе, подключает услугу через приложение или банковский портал и привязывает карту; при проходе камера распознает лицо, после чего стоимость поездки автоматически списывается с карты. Поэтому возможное использование «Макса» будет означать прежде всего новый цифровой интерфейс для подключения или подтверждения такой связки, а не отдельный способ хранения денег.
Для пассажира это устраняет необходимость прикладывать карту или использовать билет непосредственно в момент прохода, но сохраняет предварительную регистрацию и привязку банковского счета. Для перевозчиков ключевым условием становится надежная фиксация факта поездки: в автобусе пассажиры могут стоять на разной высоте и смотреть в разные стороны, поэтому размещение камеры должно исключать ошибочное распознавание и неверное списание.
У такого решения есть и особенность, связанная с защитой данных: биометрические идентификаторы нельзя изменить, в отличие от банковской карты, которую можно перевыпустить. Значит, при сохранении наличной оплаты биометрия останется дополнительным каналом доступа к проезду, а не заменой всех существующих способов расчетов.