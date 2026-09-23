Полный учет прав русского языка и русскоязычных людей на Украине — одно из условий долгосрочного урегулирования конфликта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН.

По словам главы внешнеполитического ведомства, на Украине «при одобрении Запада» действуют законы, которые запрещают русский язык в образовании, СМИ, культуре и быту. «Эти законы начали приниматься задолго до специальной военной операции, с 2017 года»,— отметил Сергей Лавров.

С 2019 года на Украине действует закон, закрепляющий украинский язык как единственный государственный на территории страны. Согласно документу, все государственные органы и общественные организации обязаны использовать только украинский язык. Президент страны Владимир Зеленский исключил русский из списка языков, подлежащих защите в соответствии с Европейской хартией региональных языков или языков нацменьшинств.