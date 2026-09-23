Лавров назвал свободу русского языка на Украине одним из условий урегулирования
Полный учет прав русского языка и русскоязычных людей на Украине — одно из условий долгосрочного урегулирования конфликта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН.
По словам главы внешнеполитического ведомства, на Украине «при одобрении Запада» действуют законы, которые запрещают русский язык в образовании, СМИ, культуре и быту. «Эти законы начали приниматься задолго до специальной военной операции, с 2017 года»,— отметил Сергей Лавров.
С 2019 года на Украине действует закон, закрепляющий украинский язык как единственный государственный на территории страны. Согласно документу, все государственные органы и общественные организации обязаны использовать только украинский язык. Президент страны Владимир Зеленский исключил русский из списка языков, подлежащих защите в соответствии с Европейской хартией региональных языков или языков нацменьшинств.
Для российской позиции по переговорам языковые права — это элемент пакета условий, а не отдельная гуманитарная оговорка: Москва связывала восстановление прав русских и русскоязычных жителей с готовностью обсуждать гарантии безопасности Украины. В марте 2023 года восстановление статуса русского языка и прав национальных меньшинств называлось среди условий урегулирования, а в мае того же года признание русского государственным было сформулировано как отдельное требование к Киеву.
Практическим показателем положения русского языка в образовании служит число школ с преподаванием на нем: в начале мая 2024 года на Украине оставалось три такие школы. Поэтому в российской переговорной логике речь идет не только о формальном признании языковых прав, но и об их восстановлении в конкретных сферах, прежде всего в образовании.