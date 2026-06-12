Зеленский исключил русский язык из списка подлежащих защите на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об исключении русского из списка языков, подлежащих в стране защите в соответствии с Европейской хартией региональных или языков нацменьшинств. Об этом сообщила пресс-служба Верховной рады Украины в Telegram-канале.

«Это важное решение для защиты украинского языкового пространства и выполнения наших европейских обязательств»,— отметил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Верховная рада приняла закон в декабре 2025 года. Европейская хартия региональных или языков нацменьшинств была создана в 1992 году для поддержки исчезающих языков, на которых говорит небольшое количество людей. Страны, которые присоединились к Хартии, сами определяют перечень таких языков.