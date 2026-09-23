Объединения фанатов раскритиковали введение Fan ID на матчах Кубка России

Представители фанатских объединений московских «Локомотива», «Спартака» и ЦСКА, а также петербургского «Зенита» негативно отреагировали на введение системы идентификации болельщиков Fan ID на матчах Кубка России. Они считают, что инициатива ограничивает возможности фанатов посещать официальные матчи.

По распоряжению правительства действие карты болельщика распространяется на Кубок России с 1 октября. До этого система применялась в высшем дивизионе чемпионата страны, а также в финале Кубка России и матче за Суперкубок страны. Fan ID будут использовать на домашних матчах с участием 16 клубов Российской премьер-лиги.

Представитель фанатского объединения «Локомотива» UnitedSouth Иван Крылов в разговоре с «Ъ» назвал меры «очередным шагом по изыманию души стадиона». Он отметил, что за четыре года с момента введения системы Fan ID в РПЛ во время кубковых матчей беспорядков не было. «При этом и до введения паспорта болельщика правонарушителя на трибунах находили за десять минут и задерживали на выходе с сектора»,— добавил господин Крылов. По его словам, фанаты и атмосфера на стадионе — «такая же большая часть футбола, как и непосредственно игра».

«Ну хоть материально-техническая база клубов ФНЛ (низших дивизионов.— “Ъ”), не оборудованных системой ‘‘фан, уйди’’, оставляет шанс посетить матчи для old school»,— сказал в разговоре с «Ъ» один из лидеров фанатского движения «Спартака» Олег Семенов. В объединении болельщиков ЦСКА «Люди в черном» назвали новшество «закручиванием гаек» и «лишением фаната последней возможности посещать официальные матчи». Фанатское объединение «Зенита» «Ландскрона» восприняло новые меры как «системную борьбу с субкультурой как с явлением».

Подробнее — в материале «Ъ» «От Fan ID не уйдешь».