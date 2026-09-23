Главные новости за 23 сентября: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Более сотни исков об отмене штрафов за нарушения правил благоустройства поступило в сентябре в Арбитражный суд Воронежской области. Среди заявителей — управляющие компании, ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети Центр», торговые сети и мэрия Воронежа. Нарушения фиксировал ИИ — автоматический комплекс «Дозор М3». Речь идет о граффити на фасадах, ненадлежащем содержании контейнерных площадок и придомовых территорий, парковке на газонах и несанкционированной торговле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Успенский Адмиралтейский храм на Петровской набережной в Воронеже в вечернее время

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Успенский Адмиралтейский храм на Петровской набережной в Воронеже в вечернее время

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Кредиторы белгородского АО «Монокристалл» заявили требования почти на 10 млрд руб. после введения процедуры наблюдения в ставропольской компании — учредителе Белгородского завода сапфиров «Монокристалл». Крупнейшим кредитором выступает АО «Концерн "Энергомера"», потребовавшее включить в реестр 7,2 млрд руб. задолженности.

Открытие школы на 1,6 тыс. мест в Курске перенесли на конец 2027 года. Стоимость объекта на проспекте Плевицкой оценивается в 4,3 млрд руб. Как пояснил губернатор Александр Хинштейн, задержка связана с годовой заморозкой строительства. Изначально школу планировали ввести в эксплуатацию еще в конце 2024 года.

Центральная электронная таможня обжаловала решение суда по спору с заводом электромобилей «Эвиа» в Липецкой области на 90,7 млн руб. Речь идет о корректировке таможенной стоимости партии литий-ионных аккумуляторов для сборки автомобилей Evolute. 9-й арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу 23 ноября.

В Орловской области создали резервы топлива и материально-технических средств для ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ и ТЭК. При необходимости в регионе смогут развернуть 102 пункта временного размещения более чем на 14 тыс. человек, а также 35 пунктов обогрева и питания вместимостью свыше 1,7 тыс. человек.

Проект индустриального парка «Тамбов» презентовали в правительстве региона. Инвестпроект стоимостью 900 млн руб. предполагает создание производственной площадки на 15 га в северной части областного центра. Завершить строительство парка планируется в 2029 году.

Анна Швечикова