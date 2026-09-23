Открытие школы за 4 млрд в Курске перенесли на конец 2027 года

В Курске запуск школы на проспекте Плевицкой, которая будет рассчитана на 1,6 тыс. мест, перенесли на конец 2027 года. Как пояснил губернатор Александр Хинштейн, такое решение связано с тем, что стройка была заморожена в течение года. Федеральное финансирование сохраняется.

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О строительстве школы на проспекте Плевицкой в 2022 году заявил бывший губернатор Курской области Роман Старовойт. Тогда планировалось запустить учебное заведение в конце 2024-го. Однако концессионер ООО «Прошкола» (проект ВЭБ.РФ) заявил о трудностях из-за режима ЧС. В частности, речь шла об отказе ряда бригад работать в регионе. Александр Хинштейн пояснял, что также это было связано с нехваткой финансирования: объект в процессе подорожал с 2,4 до 4,8 млрд руб.

Глава региона обратился за помощью к председателю ВЭБ.РФ Игорю Шувалову — госкорпорация взяла на себя разницу между озвученными цифрами, после чего подрядчик вновь вышел на объект. Курские власти при этом скорректировали смету и снизили стоимость школы до 4,3 млрд руб.

После возобновления работы господин Хинштейн поставил задачу завершить «мегашколу» до конца 2025 года, в ноябре сроки были сдвинуты на конец 2026-го.

Алина Морозова