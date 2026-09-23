Индустриальный парк за 900 млн планируют построить в Тамбове к 2029 году

Проект индустриального парка (ИП) «Тамбов» презентовали на совещании в правительстве региона. Завершение его строительства планируется в 2029 году. Общую стоимость проекта оценивают в 900 млн руб., из которых 500 млн хотят привлечь из федерального бюджета в рамках нацпроекта, не менее 125 млн составит софинансирование из областной казны, а порядка 268 млн готовы вложить частные инвесторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Промышленный кластер предполагается разместить в северной части Тамбова на участке площадью 15 га в районе улиц Авиационной, Магистральной и Бастионной. Особенностью проекта является создание готовых производственных корпусов общей площадью до 42 тыс. кв. м. Помещения будут предоставлять резидентам на выкуп или в аренду, что, как подчеркивают власти, существенно снижает порог входа в производство. Для подключения резидентов к сетям определены потенциальные мощности, подтверждена возможность подачи газа и электроэнергии, водоснабжения и водоотведения. Помимо этого, запланировано строительство автодороги от улицы Магистральной.

Ответственными исполнителями проекта по возведению ИП назначены администрация Тамбова, АО «Корпорация развития Тамбовской области» и ресурсоснабжающие организации. На территории индустриального парка хотят разместить не менее 12 резидентов. Уточняется, что в настоящее время «Корпорация развития» уже достигла предварительных договоренностей с четырьмя вероятными инвесторами. По словам губернатора Евгения Первышова, это проекты в машиностроении, строительстве и производстве стройматериалов, а также в текстильной промышленности.

«Для будущих резидентов предусмотрен широкий спектр мер поддержки. В их числе льготные и совместные займы Фонда развития промышленности Тамбовской области. Кроме того, инвесторы смогут воспользоваться налоговыми льготами: обнулением налога на имущество организаций на срок до пяти лет и снижением налога на прибыль до 10% при реализации региональных инвестиционных проектов»,— отметили в областном правительстве.

Евгений Первышов также сообщил, что региональные власти продолжают работу по созданию особой экономической зоны (ОЭЗ).

«Потенциал у промышленного сектора Тамбовской области огромный, наша задача — обеспечить для него все условия»,— подчеркнул глава региона.

В конце июля «Ъ-Черноземье» рассказывал, что по итогам первого полугодия 2026-го промышленное производство выросло в Тамбовской области и еще четырех регионах Черноземья. Единственной областью с отрицательной динамикой стала Белгородская. Тамбовская область по показателю роста заняла второе место: промышленное производство в регионе увеличилось на 7,7%, а положительную динамику (единственный подобный регион в Черноземье) показали все основные виды деятельности.

Подробнее — в материале «Ъ-Черноземье» «Индустрия отыграла спад».

Денис Данилов