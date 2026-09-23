Таможня обжаловала возврат липецкой «Эвиа» 91 млн за батареи для электромобилей

Центральная электронная таможня (ЦЭТ) подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы, которым было признано незаконным ее решение о корректировке таможенной стоимости литий-ионных батарей общей суммой на 90,7 млн руб. Их импортировал завод электромобилей и гибридов российско-китайских марок Evolute и Voyah в Липецкой области — АО «Эвиа». Жалоба принята к производству, следует из картотеки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

9-й арбитражный апелляционный суд проведет заседение 23 ноября. Спор касается таможенных начислений: суд первой инстанции признал решение таможни от октября 2025 года незаконным, и обязал Центральную электронную таможню вернуть «Эвиа» излишне уплаченные платежи (их размер определят позже).

Как установил суд, компания ввезла литий-ионные аккумуляторы для сборки электромобилей Evolute I-PRO по контракту с Dong Feng Motor Industry. Стоимость партии по договору цессии составила 7 236 372 юаня (по официальному курсу ЦБ РФ это около 90,7 млн руб.). Таможня посчитала заявленную стоимость заниженной и применила резервный метод оценки, использовав ценовую информацию по другим декларациям. В частности, для сравнения были взяты батареи для гибрида Voyah Free стоимостью 6,59 млн руб., тогда как сам электромобиль Evolute I-PRO стоил около 2,5 млн руб.

Арбитраж Москвы согласился с доводами «Эвиа»: батареи для бюджетного электромобиля и премиального гибрида не являются однородными товарами, а низкий ценовой уровень сам по себе не доказывает недостоверность декларирования. В итоге решение таможни было отменено, а платежи — возвращены.

Это не первый проигрыш таможни в спорах с «Эвиа». В июне 9-й арбитражный апелляционный суд подтвердил решение Арбитражного суда Москвы от апреля, которым были признаны незаконными решения ЦЭТ о классификации комплектующих как более дорогих. Речь о деталях для сборки электромобилей — узлов переднего и заднего моста.

Таможня пыталась классифицировать отдельные компоненты (двигатели внутреннего сгорания, генераторы, электродвигатели) по более дорогим кодам ТН ВЭД со ставками пошлин от 7,5% до 11%, тогда как декларант заявлял их как части транспортных средств по коду со ставкой 5%.

Суды двух инстанций встали на сторону «Эвиа», указав, что спорные узлы представляют собой единый неразборный элемент для крупноузловой сборки и не могут классифицироваться по частям.

В ЦЭТ в ответ на запрос «Ъ-Черноземье» тогда поясняли, что, поскольку в комплект поставки входит электродвигатель, который непосредственно приводит автомобиль в движение, его следовало классифицировать строго отдельно по товарной позиции со ставкой ввозной пошлины 11%. Сейчас это дело рассматривается в кассационном суде.

Анна Швечикова