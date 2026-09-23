Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине
Россия стремится к переговорам по Украине для достижения устойчивого и справедливого мира, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. При этом, по его словам, Москва не будет приостанавливать СВО на время проведения переговоров.
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«Как сказал (президент США.— "Ъ") Дональд Трамп в августе 2025 года, после встречи в Анкоридже, все согласны, что надо добиваться не какого-то соглашения о прекращении огня, а долгосрочного мирного соглашения между Россией и Украиной, которое надежно положит конец войне»,— сказал господин Лавров на заседании Совбеза ООН по Украине.
Сергей Лавров обсуждал российско-украинский конфликт с госсекретарем США Марко Рубио на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Господин Рубио отмечал, что Москва и Киев заинтересованы в приостановке ударов по объектам энергетики и экспорту зерна. В Кремле считают, что сейчас предпосылок для проведения мирных переговоров нет.
В российской трактовке переговоры должны вести не к паузе на линии соприкосновения, а к договоренностям, которые обеспечат устойчивое урегулирование. Москва связывает прекращение боевых действий с твердым результатом переговоров, который ее устраивает, и отвергает прекращение огня без конкретных договоренностей.
Отказ от паузы российская сторона объясняла опасением, что противник использует ее для перегруппировки и перевооружения. Поэтому прекращение огня в этой конструкции выступает не предварительным условием диалога, а частью последовательности, в которой за ним должно следовать всеобъемлющее мирное урегулирование.
Условным остается и содержание самих переговоров: в сентябре 2022 года в Кремле говорили о возможности их продолжения только при обсуждении выполнения условий, поставленных Россией. Готовность к диалогу в такой формулировке не означает согласия на переговоры без заранее обозначенных параметров.