Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине

Россия стремится к переговорам по Украине для достижения устойчивого и справедливого мира, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. При этом, по его словам, Москва не будет приостанавливать СВО на время проведения переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid / Reuters Фото: Brendan McDermid / Reuters

«Как сказал (президент США.— "Ъ") Дональд Трамп в августе 2025 года, после встречи в Анкоридже, все согласны, что надо добиваться не какого-то соглашения о прекращении огня, а долгосрочного мирного соглашения между Россией и Украиной, которое надежно положит конец войне»,— сказал господин Лавров на заседании Совбеза ООН по Украине.

Сергей Лавров обсуждал российско-украинский конфликт с госсекретарем США Марко Рубио на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Господин Рубио отмечал, что Москва и Киев заинтересованы в приостановке ударов по объектам энергетики и экспорту зерна. В Кремле считают, что сейчас предпосылок для проведения мирных переговоров нет.