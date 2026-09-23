Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирных переговоров по Украине

Предпосылок для проведения мирных переговоров по конфликту на Украине пока нет. Об это заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга для журналистов. При этом, по его словам, Россия до сих пор открыта для диалога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Господин Песков добавил, что милитаризация Украины продолжается и европейские государства пытаются «изыскивать все новые и новые деньги для закупки вооружений». На вопрос, считает ли Кремль риторикой заявления о необходимости перемирия на фоне активной военной помощи Киеву, он ответил: «Безусловно».

22 сентября президент США Дональд Трамп провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генеральной ассамблеи ООН. Стороны обсудили прекращение ударов по энергообъектам. Согласно заявлениям украинской стороны, Киев готов к такому формату перемирия и согласен обсуждать детали с Москвой.