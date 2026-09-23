Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирных переговоров по Украине
Предпосылок для проведения мирных переговоров по конфликту на Украине пока нет. Об это заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга для журналистов. При этом, по его словам, Россия до сих пор открыта для диалога.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Господин Песков добавил, что милитаризация Украины продолжается и европейские государства пытаются «изыскивать все новые и новые деньги для закупки вооружений». На вопрос, считает ли Кремль риторикой заявления о необходимости перемирия на фоне активной военной помощи Киеву, он ответил: «Безусловно».
22 сентября президент США Дональд Трамп провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генеральной ассамблеи ООН. Стороны обсудили прекращение ударов по энергообъектам. Согласно заявлениям украинской стороны, Киев готов к такому формату перемирия и согласен обсуждать детали с Москвой.
Кремль ранее описывал переговоры не как разовую встречу лидеров, а как процесс, в котором сначала должны быть согласованы все условия будущего мира; саммит без такой подготовки не рассматривался как место для прорыва. В июне 2023 года Дмитрий Песков связывал отсутствие переговоров с неготовностью украинских властей и отсутствием желания их начать.
В июне 2024 года Владимир Путин назвал условия для прекращения огня и перехода к переговорам: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отказ Украины от вступления в НАТО и отмена западных санкций против России. В этой формуле сначала должны быть решены территориальные, военно-политические и санкционные вопросы, а уже затем оформлено прекращение огня и начат переговорный процесс.