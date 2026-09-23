Ввести Fan ID на матчах РПЛ предложили Минцифры и силовики

Расширить действие системы идентификации болельщиков Fan ID на матчи Кубка России предложили Министерство цифрового развития и силовые ведомства. Инициативу объяснили антитеррористическими мерами и обеспечением безопасности «в сложной обстановке». Об этом «Ъ» сообщил источник в спортивном руководстве страны.

Правительство распространило действие карты болельщика на игры Кубка России по футболу на стадионах команд Российской премьер-лиги (РПЛ) с 1 октября. До этого система применялась в высшем дивизионе чемпионата страны, а также в финале Кубка России и матче за Суперкубок страны.

Источник «Ъ» в футбольном руководстве сообщил, что такая инициатива была согласована три месяца назад на совещании с участием представителей Минцифры и силовых ведомств. Собеседник «Ъ» предположил, что из-за изменений большинство футбольных клубов недосчитаются от 500 млн до 600 млн руб. доходов. По его мнению, меньше всего инициатива скажется на петербургском «Зените», «Краснодаре», а также на московских «Спартаке», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотиве».

Подробнее — в материале «Ъ» «От Fan ID не уйдешь».