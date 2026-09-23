Ввести Fan ID на матчах РПЛ предложили Минцифры и силовики
Расширить действие системы идентификации болельщиков Fan ID на матчи Кубка России предложили Министерство цифрового развития и силовые ведомства. Инициативу объяснили антитеррористическими мерами и обеспечением безопасности «в сложной обстановке». Об этом «Ъ» сообщил источник в спортивном руководстве страны.
Правительство распространило действие карты болельщика на игры Кубка России по футболу на стадионах команд Российской премьер-лиги (РПЛ) с 1 октября. До этого система применялась в высшем дивизионе чемпионата страны, а также в финале Кубка России и матче за Суперкубок страны.
Источник «Ъ» в футбольном руководстве сообщил, что такая инициатива была согласована три месяца назад на совещании с участием представителей Минцифры и силовых ведомств. Собеседник «Ъ» предположил, что из-за изменений большинство футбольных клубов недосчитаются от 500 млн до 600 млн руб. доходов. По его мнению, меньше всего инициатива скажется на петербургском «Зените», «Краснодаре», а также на московских «Спартаке», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотиве».
Подробнее — в материале «Ъ» «От Fan ID не уйдешь».
Для матчей Кубка России на домашних стадионах 16 клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Fan ID означает, что болельщику потребуется пройти процедуру получения карты, а его данные смогут идентифицировать и проверить правоохранительные органы. Логика системы, которую власти связывали с повышением безопасности, состоит в выявлении нарушителей порядка и борьбе со скупщиками билетов.
Ограничение касается только домашних матчей клубов РПЛ: на выездных играх элитных команд против представителей низших лиг Fan ID не понадобится. Опыт чемпионата показывает, что после введения системы в 2025 году посещаемость матчей «Краснодара» и «Динамо» на стадионах РПЛ сократилась более чем на 70%, а игр «Зенита» и «Ахмата» — почти наполовину; еще в 2022 году «Зенит» оценивал возможное сокращение спонтанной аудитории в 5–7 тыс. человек за матч из-за длительной процедуры получения карты.