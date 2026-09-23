Экс-владельцу «Азбуки вкуса» Якубовскому запросили 19 лет по делу о растрате

Гособвинение во время прений запросило 19 лет лишения свободы бывшему совладельцу «Азбуки вкуса» и «Кофе Хауз» Кириллу Якубовскому. Его обвиняют в растрате средств инвесторов холдинга VMHY, «М2М Прайвет банка» и «Азиатско-Тихоокеанского банка» (АТБ). Еще 22 года прокурор запросил бывшему владельцу АТБ и сенатору Павлу Масловскому, сообщило «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Помимо Якубовского и Масловского, обвинения предъявили управляющей московским филиалом АТБ Татьяне Шаблыко, акционеру «М2М Прайвет банка» Андрею Новикову, и. о. предправления банка Инне Ивановой и гендиректору ООО «ППФИН Регион» Светлане Безруковой. Новикову запросили 19 лет колонии, Безруковой и Ивановой — по 18 лет, а Шаблыко — 17 лет лишения свободы. Помимо растраты, всем шестерым вменяют участие в организованном преступном сообществе (ОПС).

Согласно фабуле дела, один из эпизодов касается растраты средств инвесторов холдинга VMHY. Потерпевшие вложили средства, в частности, в АТБ, «Азбуку вкуса» и офисно-гостиничный комплекс «Голден Гейт», рассчитывая получить 9-10% годовых. Однако свои деньги инвесторы потеряли. Также всем, кроме Шаблыко, следствие инкриминирует растрату банковских средств в период с 2011 по 2016 год. Вначале сообщники вывели 5,6 млрд руб. из «М2М Прайвет банка» по подложным договорам. Еще 4,7 млрд руб. по фиктивным кредитам похитили из АТБ.

Якубовского, Масловского и Безрукого в 2025 году уже приговорили за хищение $126 у инвесторов VMHY. Тогда подсудимые получили от пяти до 13,5 года общего режима. Однако в декабре Мосгорсуд освободил фигурантов от наказания в связи с истечением срока давности. По новому делу фигуранты не признают вину.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кирилл Якубовский не понял обвинения».

Никита Черненко