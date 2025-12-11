Сроком не вышли

Мосгорсуд 11 декабря освободил от наказания за истечением срока давности бывшего совладельца сетей «Азбука вкуса» и «Кофе хауз» Кирилла Якубовского, золотопромышленника Павла Масловского и предпринимателя Светлану Безрукову. Они были осуждены на сроки от 5 до 13 с половиной лет заключения по делу о хищении в $126 млн у инвесторов компании V.M.H.Y. Holdings. Однако выйти на волю им помешал арест по другому делу — о преступном сообществе, которое, как полагает МВД, похитило 14,5 млрд руб. Подсудимых также не освободили от выплат по искам потерпевших на сумму $53,5 млн.

Рассмотреть апелляционные жалобы осужденных Мосгорсуд смог с пятой попытки. То не могли организовать видео-конференц-связь с СИЗО, где сидят фигуранты, то болели их адвокаты. Когда же наконец слушание состоялось, выяснилось, что находящийся в «Бутырке» господин Якубовский не пожелал в нем участвовать, доверив рассмотрение жалобы адвокату Виктории Бурковской. Она просила отменить приговор Пресненского райсуда Москвы, утверждая, что по делу были допущены «многочисленные нарушения закона». Защитник просила оправдать фигуранта за непричастностью либо вернуть дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение, в то время как адвокаты Павла Масловского и Светланы Безруковой призывали оправдать подзащитных в связи с отсутствием в их действиях состава преступления и недоказанностью вины.

10 апреля райсуд признал всех троих виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Суд согласился с выводами следствия, что в 2011–2015 годах бывшие соучредители компании V.M.H.Y. Holdings Кирилл Якубовский и Павел Масловский (экс-совладелец АО «Покровский рудник» и экс-сенатор от Амурской области), а также Андрей Вдовин (объявлен в розыск) и гендиректор дочерней компании холдинга ООО «ППФИН Регион» Светлана Безрукова совершили хищения средств инвесторов.

Как считает следствие, подсудимые убедили клиентов латвийского Bank M2M Europe AS (переименован в Signet Bank) и российского M2M Private bank (лицензия отозвана в декабре 2016 года), имевших крупные валютные вклады на счетах, стать инвесторами головной компании холдинга V.M.H.Y. Holdings Limited. Им гарантировали 9–10% годовых в валюте, если они профинансируют проекты в различных сферах бизнеса, основными из которых являлись Азиатско-Тихоокеанский банк, сеть супермаркетов «Азбука вкуса» и офисно-гостиничный комплекс «Голден Гейт».

До 2016 года инвесторам, вложившим от $800 тыс. до $30 млн, выплачивались проценты, однако затем выплаты прекратились. Обвинение считает, что V.M.H.Y. Holdings являлась фактически финансовой пирамидой, а первоначальные платежи производились за счет средств новых инвесторов.

По данным следствия, принадлежавшие восьми потерпевшим (ими были признаны трое физических и пять юридических лиц) $126 млн, или 4,368 млрд руб. по курсу тех лет, соучастники похитили, выведя деньги по фиктивным договорам займа на счета Андрея Вдовина, а также подконтрольных фигурантам юрлиц за рубеж.

Подсудимые вину отрицали. Так, Кирилл Якубовский утверждал, что вышел из компании летом 2014 года, продав свою долю, и не имел отношения к заключенным с инвесторами соглашениям. Павел Масловский заявил, что, став в декабре 2011 года сенатором, передал право распоряжаться вложенными в холдинг V.M.H.Y. $50 млн своему сыну Алексею Масловскому, после чего участия в бизнесе не принимал и сам потерял вложенные средства. По версии же Светланы Безруковой, она лишь выполняла поручения Андрея Вдовина, которому доверяла.

Однако суд не поверил подсудимым, назначив господам Безруковой и Якубовскому пять и восемь лет заключения. Самый же большой срок, 13 с половиной лет, получил Павел Масловский по совокупности с приговором по другому делу. При этом суд удовлетворил иски двух из восьми потерпевших.

Осужденных обязали выплатить вдове экс-совладельца компании «Вимм-Билль-Данн» Михаила Вишнякова (скончался в январе 2024 года) Наталье Чекмаревой $42 млн в рублевом эквиваленте, а ЗАО «Международный коммерческий союз» — $11,5 млн.

Иски остальных заявителей были оставлены без рассмотрения. Они обжаловали приговор в этой части в Мосгорсуде, настаивая на выплате компенсаций.

Стоит отметить, что десятилетний срок давности привлечения фигурантов к уголовной ответственности истек через десять дней после оглашения приговора. Поэтому освобождение бизнесменов от наказания было ожидаемым. Главной интригой оставалось, сохранятся ли решения по двум гражданским искам. Однако они устояли. При этом Мосгорсуд отклонил требования о выплатах другим потерпевшим.

Несмотря на принятое решение, фигуранты не вышли на волю, поскольку через несколько дней после вынесения приговора все трое были арестованы по новому делу — о преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), которое в 2011–2016 годах похитило у клиентов V.M.H.Y. Holdings, а также ряда коммерческих банков более 14,5 млрд руб. По нему они также вину отрицают.

Покидая суд, адвокат Павла Масловского Анна Медведева заявила “Ъ”, что намерена обжаловать приговор «вплоть до Верховного суда». «Все потерпевшие в суде подтвердили, что Масловский не участвовал в подписании договоров займа и не присутствовал при обсуждении их выдачи. Все они дали в суде показания о том, что этот вопрос решал Вдовин и они давали деньги лично ему»,— сказала госпожа Медведева. В свою очередь защитник господина Якубовского Виктория Бурковская заявила, что в качестве потерпевших и гражданских истцов в дело были незаконно допущены компании Breavy Limited, Orensia Holding Ltd и Ari Solutions Corp., которые не имели на это права, так как были ликвидированы либо на стадии следствия, либо в ходе судебного процесса. «Участие в деле лиц, которые не должны были иметь процессуального статуса, полностью порочит любое решение, принятое с их участием»,— полагает госпожа Бурковская.

Мария Локотецкая