Кирилл Якубовский не понял обвинения

В Москве стартовал процесс по делу бывшего банкира и сенатора Павла Масловского. По версии обвинения, вместе с экс-совладельцем сетей «Азбука вкуса» и «Кофе Хауз» Кириллом Якубовским, а также еще четырьмя сообщниками он в составе преступного сообщества организовал растрату средств инвесторов холдинга VMHY, а также собственных ПАО «М2М Прайвет банк» и АО «Азиатско-Тихоокеанский банк» (АТБ) на сумму 14,5 млрд руб. Вину подсудимые не признают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Якубовский не согласился с предъявленным ему обвинением ни по одному пункту

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Кирилл Якубовский не согласился с предъявленным ему обвинением ни по одному пункту

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Пресненском суде столицы началось слушание уголовного дела, по которому проходят бывший банкир и золотопромышленник (ранее владел АО «Покровский рудник»), а также сенатор от Амурской области Павел Масловский, экс-член совета директоров ПАО «М2М Прайвет банк» и АО «Азиатско-Тихоокеанский банк» (АТБ) Кирилл Якубовский, акционер первого из банков Андрей Новиков, его предправления Инна Иванова, генеральный директор ООО «ППФИН Регион» Светлана Безрукова и экс-управляющая московским филиалом АТБ Татьяна Шаблыко.

Согласно оглашенному прокурором обвинению, все они являлись участниками преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), совершившего особо крупную растрату финансовых средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Организатором ОПС был, по версии правоохранителей, господин Масловский, который вместе с подельниками похитил 14,6 млрд руб.

Первый эпизод касался растраты средств, принадлежавших инвесторам холдинга VMHY, среди которых были семь юрлиц и экс-совладелец компании «Вимм-Билль-Данн» Михаил Вишняков. Потерпевшие вложили средства в том числе в АТБ, сеть супермаркетов «Азбука вкуса» и офисно-гостиничный комплекс «Голден Гейт», рассчитывая получить по договорам займа 9–10% годовых в валюте, однако свои деньги они потеряли.

Кроме того, господам Масловскому, Якубовскому, Безруковой, Новикову и Ивановой инкриминируют два эпизода растраты банковских средств, совершенных с ноября 2011 года по декабрь 2016 года. Вначале сообщники, говорится в деле, вывели по 25 подложным кредитным договорам из М2М 5,6 млрд руб. А затем похитили еще 4,7 млрд руб. из банка АТБ по 13 липовым кредитам.

Надо заметить, что для господ Якубовского, Масловского и Светланы Безруковой это уже не первое уголовное дело. 10 апреля 2025 года Пресненский суд вынес им приговор за хищение $126 млн у инвесторов того же VMHY Holdings. Тогда подсудимые получили от пяти до тринадцати с половиной лет заключения в колониях общего режима. Но в ходе рассмотрения апелляции на приговор в декабре 2025 года Мосгорсуд освободил всех от наказания в связи с истечением срока давности. После этого Кириллу Якубовскому, Павлу Масловскому и Светлане Безруковой были предъявлены новые обвинения.

После выступления прокурора в ответ на традиционный вопрос судьи, понятно ли им обвинение и признают ли они вину, все фигуранты дружно ответили, что «услышанное им не понятно». Адвокат Дмитрий Ляховецкий, выражая общую позицию защиты, пояснил, что «проблема нового обвинения, изложенного прокурором Александрой Горбачевой, в том, что оно по сути старое».

Разница между фабулой первого и второго уголовных дел оказалась в том, что ранее вменяемые фигурантам в вину преступления были названы мошенничеством и совершены в составе преступной группы, а теперь они же оказались растратой, совершенной в составе ОПС.

Адвокат также заявил, что в деле нет прямых доказательств вины подзащитных, да и само обвинение не конкретизировано. В частности, отметил он, в деле перечисляются преступные эпизоды, но не указывается роль каждого фигуранта при совершении указанных деяний.

«В ОПС не участвовал и растрат не совершал, потому что в банках не работал,— заявил в суде Кирилл Якубовский.— Денег мне никто не вверял, сотрудникам банков указаний я давать не мог, потому что у меня и права такого не было». Также господин Якубовский заявил, что ему не понятно, как был произведен подсчет суммы причиненного ущерба. «Я с 2014 года не встречался с людьми, что упоминаются в обвинении, зачитанном прокурором Горбачевой, и не общался с ними»,— добавил подсудимый Якубовский.

Алексей Соковнин