Сенатор Берни Сандерс предложил создать в США министерство ИИ

Американский сенатор-демократ Берни Сандерс вместе со своим коллегой из Республиканской партии Грегом Казаром представил законопроект, регулирующий искусственный интеллект (ИИ). Документ оказался в распоряжении Associated Press (AP).

Авторы инициативы предлагают создать министерство ИИ, а также наложить временный запрет на разработки наиболее продвинутого ИИ — так называемого «искусственного сверхинтеллекта». Запрет должен действовать, пока новое министерство не разработает правила, по которым могут осуществляться такие разработки.

По данным AP, законопроект поддержали некоторые сотрудники ИИ-компаний. Издание отмечает, что он вряд ли будет одобрен в Сенате, где большинство у республиканцев, даже несмотря на то, что один из авторов документа также принадлежит к этой партии.

Законопроект появился в условиях, когда сразу несколько глав ИИ-компаний и экспертов заявили об опасностях этой технологии. Это также связано с ростом числа случаев, когда ИИ-агенты во время тестирования выходили из-под контроля и взламывали другие компании. Разработчик ChatGPT компания OpenAI на прошлой неделе представила новые собственные правила, которые должны предотвратить такие взломы.

В августе Берни Сандерс призвал ведущие технологические компании приостановить развитие технологии из-за опасности потери контроля над ней. Журнал Time включил сенатора в число 100 самых влиятельных людей в сфере ИИ.

Яна Рождественская