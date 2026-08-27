Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей в ИИ

Журнал Time представил список 100 самых влиятельных людей в сфере искусственного интеллекта (ИИ). В него вошли в числе прочих Илон Маск, Сэм Альтман, Пэрис Хилтон, Бен Аффлек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пэрис Хилтон

Фото: Mario Anzuoni / Reuters Пэрис Хилтон

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Составители списка отмечают, что список 2026 года «отражает бурное состояние этой отрасли» — в него попали как основатели крупнейших компаний сферы и исследователи ИИ, так и активные критики тех или иных аспектов этой технологии. Списки самых влиятельных людей в ИИ Time публикует с 2023 года.

Time разделил всех участников списка на четыре категории. В первую, «лидеры», вошли, в частности, сооснователь OpenAI Сэм Альтман, генеральный директор Space X Илон Маск, сооснователи Anthropic Дарио и Даниэла Амодеи, основатель Amazon Джефф Безос. Среди участников второй категории, «инноваторы», американский актер, режиссер и создатель стартапа по применению ИИ в кино InterPositive Бен Аффлек и основатель китайского разработчика ИИ Moonshot AI Ян Чжилинь.

Третья категория — люди, «формирующие сферу ИИ» (shapers). В их число вошли актриса Пэрис Хилтон (за ее борьбу с дипфейками), американский политик Берни Сандерс (за критику негативного влияния ИИ на рынок труда и общество в целом), инвестор и сопредседатель Совета консультантов президента США по науке и технологиям Дэвид Сакс. В четвертую категорию, «мыслители», вошли, в частности, сооснователь OpenAI и создатель стартапа по разработке безопасного ИИ Safe Superintelligence Илья Суцкевер, основательница стартапа по разработке ИИ и его сотрудничеству с человеком Thinking Machines Мира Мурати, директор по устойчивости в корпорации Nvidia Джош Паркер.

Яна Рождественская