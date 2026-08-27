Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей в ИИ
Журнал Time представил список 100 самых влиятельных людей в сфере искусственного интеллекта (ИИ). В него вошли в числе прочих Илон Маск, Сэм Альтман, Пэрис Хилтон, Бен Аффлек.
Пэрис Хилтон
Фото: Mario Anzuoni / Reuters
Составители списка отмечают, что список 2026 года «отражает бурное состояние этой отрасли» — в него попали как основатели крупнейших компаний сферы и исследователи ИИ, так и активные критики тех или иных аспектов этой технологии. Списки самых влиятельных людей в ИИ Time публикует с 2023 года.
Time разделил всех участников списка на четыре категории. В первую, «лидеры», вошли, в частности, сооснователь OpenAI Сэм Альтман, генеральный директор Space X Илон Маск, сооснователи Anthropic Дарио и Даниэла Амодеи, основатель Amazon Джефф Безос. Среди участников второй категории, «инноваторы», американский актер, режиссер и создатель стартапа по применению ИИ в кино InterPositive Бен Аффлек и основатель китайского разработчика ИИ Moonshot AI Ян Чжилинь.
Третья категория — люди, «формирующие сферу ИИ» (shapers). В их число вошли актриса Пэрис Хилтон (за ее борьбу с дипфейками), американский политик Берни Сандерс (за критику негативного влияния ИИ на рынок труда и общество в целом), инвестор и сопредседатель Совета консультантов президента США по науке и технологиям Дэвид Сакс. В четвертую категорию, «мыслители», вошли, в частности, сооснователь OpenAI и создатель стартапа по разработке безопасного ИИ Safe Superintelligence Илья Суцкевер, основательница стартапа по разработке ИИ и его сотрудничеству с человеком Thinking Machines Мира Мурати, директор по устойчивости в корпорации Nvidia Джош Паркер.
В декабре 2025 года журнал Time признал «Человеком года» архитекторов искусственного интеллекта (ИИ), отметив их влияние на преображение настоящего и расширение границ возможного. На обложке журнала были изображены крупные фигуры ИИ-индустрии, в том числе Илон Маск, Сэм Альтман и глава Anthropic Дарио Амодей.
Илон Маск прогнозировал на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2026 года, что к концу 2026 или началу 2027 года ИИ превзойдет по интеллекту любого человека, а к 2030 или 2031 году — все человечество. Сенатор США Берни Сандерс в августе 2026 года призывал руководителей технологических компаний, включая Сэма Альтмана из OpenAI и Дарио Амодея из Anthropic, приостановить развитие технологий ИИ, предупреждая о потере контроля над ними.
Благодаря инвестициям в сферу ИИ совокупное состояние десяти богатейших технологических миллиардеров в США увеличилось на 550 млрд долларов с начала 2025 года, при этом состояние Илона Маска выросло на 49% до 645 млрд долларов. В 2025 году инвесторы вложили в ИИ более 200 млрд долларов, а общее число миллиардеров в мире по итогам 2025 года достигло 3028 человек.