В Сенате США заявили о потере людьми контроля над ИИ

Американский сенатор Берни Сандерс призвал ведущие технологические компании приостановить развитие технологии искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующие письма конгрессмен направил руководителям OpenAI Сэму Альтману, Anthropic Дарио Амодею и Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марку Цукербергу, сообщает Axios.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сенатор США Берни Сандерс

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Сенатор США Берни Сандерс

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Позвольте мне внести ясность: если вы сейчас не предпримете соответствующие действия, это сделаем я и мои коллеги в Сенате США», — предупредил господин Сандерс. Он призвал «прекратить создавать машины, которыми люди не могут управлять».

Сенатор напомнил, что эти компании обещали прекратить разработку, если системы ИИ станут слишком рискованными для безопасного управления. По словам Берни Сандерса, этот момент уже наступил — «мы наблюдаем потерю контроля со стороны людей и создание потенциально опасных вирусов», отметил он. Однако техногиганты продолжают инвестировать десятки миллиардов долларов в «технологию, которую никто не может полностью понять, предсказать или контролировать».

На прошлой неделе Axios писал, что OpenAI решила замедлить разработку модели ИИ Astra, поскольку опасается ее «критических возможностей» в работе с инструментами кибербезопасности. Anthropic в июне призывала замедлить развитие нейросетей в целом. По оценке компании, скоро ИИ-модели смогут совершенствоваться автономно.