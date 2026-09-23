«Петровакс Фарм» выводит онкопрепарат «Арейма» на зарубежные рынки

Фармкомпания «Петровакс Фарм» начала процедуру регистрации онкологического препарата камрелизумаб (торговое наименование «Арейма») в Ботсвану и еще в три другие страны. Об этом в интервью «Ъ» сообщил президент компании Михаил Цыферов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент «Петровакс Фарм» Михаил Цыферов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Президент «Петровакс Фарм» Михаил Цыферов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

О каких именно рынках идет речь, господин Цыферов не раскрыл. Согласно сайту производителя, сейчас «Петровакс» экспортирует продукцию в более десятка стран ЕАЭС и ЕС.

Камрелизумаб разработан китайской Jiangsu Hengrui. В России выпуск препарата под брендом «Арейма» локализован «Петровакс Фарм» в партнерстве с НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Первое регистрационное удостоверение в России лекарство получило в ноябре 2024 года для лечения рака носоглотки и пищевода. Позднее показания расширили на немелкоклеточный рак легкого, а в августе 2026 года — на трижды негативный рак молочной железы (см. «Ъ» от 19 августа). С 2026 года препарат входит в перечень жизненно важных (ЖНВЛП).

Несмотря на включение в ЖНВЛП, «Арейма» до сих пор не появилась ни в одном из компенсационных тарифов, отметил Михаил Цыферов. Однако ситуация должна измениться с 2027 года: препарат планируется включить в схемы лечения по программе ОМС, заявляла ранее заместитель гендиректора Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи (ЦЭККМП) Инна Железнякова.

Подробнее о развитии онкотерапии в России — в интервью Михаила Цыферова «Ъ».

Виктория Колганова