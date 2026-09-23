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Брат принцессы Дианы извинился перед журналистом Морганом за ошибку в мемуарах

Младший брат принцессы Дианы граф Чарльз Спенсер извинился перед журналистом Пирсом Морганом за написанное о нем в своей книге «Лебединая песня. Диана, моя сестра», сообщает BBC. В своих мемуарах он допустил фактическую ошибку, назвав его редактором Daily Mirror, опубликовавшей «крайне непристойные фотографии принцессы Дианы в спортзале» в 1993 году, в то время как Морган не занимал тогда эту должность. Господин Морган назвал утверждения «сфабрикованной ложью» и пригрозил судом.

Граф Чарльз Спенсер (слева) и принц Гарри

Граф Чарльз Спенсер (слева) и принц Гарри

Фото: Reuters

Граф Чарльз Спенсер (слева) и принц Гарри

Фото: Reuters

Граф Спенсер признал ошибку, подчеркнув, что для него как историка важна точность. Пирс Морган принял извинения, но заявил, что его адвокаты будут работать над тем, чтобы удалить спорные страницы из книги. Это может привести к уничтожению всего тиража первого издания. По информации BBC, выпускающее ее издательство Penguin намерено исправить этот момент в следующих изданиях.

Беседуя с BBC, Морган усомнился в том, можно ли верить остальному содержанию мемуаров, если граф Спенсер ошибается даже в базовых фактах. В книге среди прочего утверждается, что король Карл III после смерти Дианы сказал: «Мы скоро о ней забудем» — и выглядел радостным после известия о ее смерти.

Екатерина Наумова

Фотогалерея

Королева людских сердец

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1 июля 1961 года в графстве Норфолк в аристократической семье родилась Диана Фрэнсис Спенсер. В 1967 году родители развелись, Диана вместе с сестрами и братьями осталась под опекой отца. Она получила домашнее начальное образование, затем училась в школе в Риддлсуорт-Холл и в привилегированной школе для девочек в Уэст-Хит. Затем работала помощницей воспитателя в детском саду. В 1977 году познакомилась с наследником престола Великобритании Чарльзом, принцем Уэльским. Спустя четыре года состоялась церемония бракосочетания

1 июля 1961 года в графстве Норфолк в аристократической семье родилась Диана Фрэнсис Спенсер. В 1967 году родители развелись, Диана вместе с сестрами и братьями осталась под опекой отца. Она получила домашнее начальное образование, затем училась в школе в Риддлсуорт-Холл и в привилегированной школе для девочек в Уэст-Хит. Затем работала помощницей воспитателя в детском саду. В 1977 году познакомилась с наследником престола Великобритании Чарльзом, принцем Уэльским. Спустя четыре года состоялась церемония бракосочетания

Фото: Mal Langsdon / Reuters

Первая официальная поездка принца Чарльза и его молодой супруги по стране запомнилась британцам прежде всего тем, что именно тогда Диана получила звание «Свобода города Кардиффа». В благодарность за оказанную ей честь она произнесла свою первую публичную речь, часть которой была на уэльском диалекте

Первая официальная поездка принца Чарльза и его молодой супруги по стране запомнилась британцам прежде всего тем, что именно тогда Диана получила звание «Свобода города Кардиффа». В благодарность за оказанную ей честь она произнесла свою первую публичную речь, часть которой была на уэльском диалекте

Фото: Ulli Michel / Reuters

В браке с принцем Чарльзом у леди Дианы родилось двое сыновей — Уильям (1982) и Гарри (1984). В тот день, когда она вышла из роддома с новорожденным принцем Гарри на руках, журналисты назвали ее «идеалом материнства»

В браке с принцем Чарльзом у леди Дианы родилось двое сыновей — Уильям (1982) и Гарри (1984). В тот день, когда она вышла из роддома с новорожденным принцем Гарри на руках, журналисты назвали ее «идеалом материнства»

Фото: Roy Letkey / Reuters

К началу 1990-х годов отношения между супругами расстроились в частности из-за продолжавшихся отношений Чарльза с Камиллой Паркер-Боулз. Принцесса долго пыталась сохранить этот брак: «Я была отчаянно несчастлива, и для любого человека, кроме Чарльза, это было очевидно. Я нуждалась в медицинском уходе — в такой депрессии я находилась! Пытаясь перерезать себе вены ножом, я изуродовала руки и грудь. Но даже это не произвело на Чарльза никакого впечатления». Когда она решила попросить помощи у Елизаветы II, та, выслушав невестку, посоветовала ей смириться. «Чарльз неисправим!» — сказала тогда королева

К началу 1990-х годов отношения между супругами расстроились в частности из-за продолжавшихся отношений Чарльза с Камиллой Паркер-Боулз. Принцесса долго пыталась сохранить этот брак: «Я была отчаянно несчастлива, и для любого человека, кроме Чарльза, это было очевидно. Я нуждалась в медицинском уходе — в такой депрессии я находилась! Пытаясь перерезать себе вены ножом, я изуродовала руки и грудь. Но даже это не произвело на Чарльза никакого впечатления». Когда она решила попросить помощи у Елизаветы II, та, выслушав невестку, посоветовала ей смириться. «Чарльз неисправим!» — сказала тогда королева

Фото: Reuters

В 1992 году премьер-министр Великобритании Джон Мейджор объявил о решении принца и принцессы Уэльских расстаться. Годом позже в одном из интервью принц Чарльз признался ведущему Джонатану Димблби, что был неверен Диане. В ответ на это принцесса объявила о временном прекращении публичной деятельности, так как ей требовалась «передышка». Вскоре королева рекомендовала паре развестись

В 1992 году премьер-министр Великобритании Джон Мейджор объявил о решении принца и принцессы Уэльских расстаться. Годом позже в одном из интервью принц Чарльз признался ведущему Джонатану Димблби, что был неверен Диане. В ответ на это принцесса объявила о временном прекращении публичной деятельности, так как ей требовалась «передышка». Вскоре королева рекомендовала паре развестись

Фото: Reuters

В декабре 1994 года Диана обратилась к публике: «Надеюсь, что вы поймете меня и дадите время для передышки, в которой я так нуждалась в последние годы. Ваша доброта и благорасположение ко мне помогли пережить самые тяжелые периоды в моей жизни, ваша забота и любовь всегда облегчали мой путь. И потому я благодарю вас от всего сердца». 28 августа 1996 года Диана и Чарльз официально развелись. Диана была лишена права именоваться членом монаршей семьи, но за ней был сохранен титул принцессы Уэльской

В декабре 1994 года Диана обратилась к публике: «Надеюсь, что вы поймете меня и дадите время для передышки, в которой я так нуждалась в последние годы. Ваша доброта и благорасположение ко мне помогли пережить самые тяжелые периоды в моей жизни, ваша забота и любовь всегда облегчали мой путь. И потому я благодарю вас от всего сердца». 28 августа 1996 года Диана и Чарльз официально развелись. Диана была лишена права именоваться членом монаршей семьи, но за ней был сохранен титул принцессы Уэльской

Фото: Reuters

После развода Диана активно занималась благотворительной и миротворческой деятельностью, в частности была активистом борьбы со СПИДом и движения за прекращение производства противопехотных мин. Известно, что премьер-министр Великобритании Тони Блэр рассматривал кандидатуру Дианы на пост официального посла доброй воли Великобритании. В 1995 году принцесса побывала с кратким визитом в Москве, где посетила Тушинскую детскую больницу и начальную общеобразовательную школу №751 &lt;br>На фото: с матерью Терезой в 1992 году

После развода Диана активно занималась благотворительной и миротворческой деятельностью, в частности была активистом борьбы со СПИДом и движения за прекращение производства противопехотных мин. Известно, что премьер-министр Великобритании Тони Блэр рассматривал кандидатуру Дианы на пост официального посла доброй воли Великобритании. В 1995 году принцесса побывала с кратким визитом в Москве, где посетила Тушинскую детскую больницу и начальную общеобразовательную школу №751
На фото: с матерью Терезой в 1992 году

Фото: Reuters

В июне 1997 года в прессе появились слухи о том, что Диана начала встречаться с кинопродюсером Доди аль-Файедом, сыном египетского миллиардера Мохаммеда аль-Файеда. Этот факт не подтвердил ни один из близких Диане людей. Однако позже Мохаммед аль-Файед на суде заявил о причастности британских спецслужб и королевской семьи к гибели Дианы и его сына. Выступая с показаниями по этому делу в Королевском суде Лондона, аль-Файед сказал, что Диана лично сообщила ему по телефону о своей беременности и помолвке с Доди аль-Файедом. Именно это, как утверждает египетский бизнесмен, и стало причиной аварии, организованной британскими спецслужбами при содействии французских коллег

В июне 1997 года в прессе появились слухи о том, что Диана начала встречаться с кинопродюсером Доди аль-Файедом, сыном египетского миллиардера Мохаммеда аль-Файеда. Этот факт не подтвердил ни один из близких Диане людей. Однако позже Мохаммед аль-Файед на суде заявил о причастности британских спецслужб и королевской семьи к гибели Дианы и его сына. Выступая с показаниями по этому делу в Королевском суде Лондона, аль-Файед сказал, что Диана лично сообщила ему по телефону о своей беременности и помолвке с Доди аль-Файедом. Именно это, как утверждает египетский бизнесмен, и стало причиной аварии, организованной британскими спецслужбами при содействии французских коллег

Фото: Reuters

31 августа 1997 года в Париже автомобиль, в котором находились принцесса Диана и кинопродюсер Доди аль-Файед, попал в катастрофу. Доди аль-Файед и водитель Анри Поль погибли мгновенно. Диана была доставлена в больницу, где позже умерла. Существует несколько версий причин катастрофы: алкогольное опьянение водителя, необходимость уходить на скорости от преследований папарацци, а также различные теории заговора. Единственный, кто выжил в этой аварии — телохранитель Тревор Рис-Джонс — не помнит событий

31 августа 1997 года в Париже автомобиль, в котором находились принцесса Диана и кинопродюсер Доди аль-Файед, попал в катастрофу. Доди аль-Файед и водитель Анри Поль погибли мгновенно. Диана была доставлена в больницу, где позже умерла. Существует несколько версий причин катастрофы: алкогольное опьянение водителя, необходимость уходить на скорости от преследований папарацци, а также различные теории заговора. Единственный, кто выжил в этой аварии — телохранитель Тревор Рис-Джонс — не помнит событий

Фото: Reuters

Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррел (на фото) стал центром внимания британской прессы, когда после смерти леди Ди был обвинен в краже ее вещей. В ответ на предъявленные обвинения дворецкий начал рассказывать подробности личной жизни королевской семьи. В частности, именно после его откровений одной из причин аварии стала называться теория заговора. В одном из интервью он рассказал, что в приватной беседе с ним Елизавета II выразила обеспокоенность по поводу отношений принцессы с Доди аль-Файедом и заявила о том, что это пора прекратить

Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррел (на фото) стал центром внимания британской прессы, когда после смерти леди Ди был обвинен в краже ее вещей. В ответ на предъявленные обвинения дворецкий начал рассказывать подробности личной жизни королевской семьи. В частности, именно после его откровений одной из причин аварии стала называться теория заговора. В одном из интервью он рассказал, что в приватной беседе с ним Елизавета II выразила обеспокоенность по поводу отношений принцессы с Доди аль-Файедом и заявила о том, что это пора прекратить

Фото: Luke MacGregor / Reuters

Накануне похорон королева Елизавета обратилась к англичанам в прямом телеэфире. Она говорила о горе королевской семьи, потерявшей Диану, назвав ее «исключительным и одаренным человеком»: «Она и в добрые, и в трудные времена не теряла оптимизма и улыбки, никогда не уставала вдохновлять других людей своим теплом и добротой»

Накануне похорон королева Елизавета обратилась к англичанам в прямом телеэфире. Она говорила о горе королевской семьи, потерявшей Диану, назвав ее «исключительным и одаренным человеком»: «Она и в добрые, и в трудные времена не теряла оптимизма и улыбки, никогда не уставала вдохновлять других людей своим теплом и добротой»

Фото: Reuters

Принцесса Диана была похоронена 6 сентября 1997 года в семейном поместье Спенсеров Элторп в Нортгемптоншире, на уединенном острове посреди озера. По приказу принца Чарльза гроб леди Ди был накрыт штандартом — это привилегированная почесть, воздаваемая только членам королевской семьи. В день похорон была объявлена минута молчания во всем мире

Принцесса Диана была похоронена 6 сентября 1997 года в семейном поместье Спенсеров Элторп в Нортгемптоншире, на уединенном острове посреди озера. По приказу принца Чарльза гроб леди Ди был накрыт штандартом — это привилегированная почесть, воздаваемая только членам королевской семьи. В день похорон была объявлена минута молчания во всем мире

Фото: Reuters

Смерть принцессы Дианы сильно потрясла англичан. Тысячи человек ежедневно приходили на площадь у Букингемского дворца, чтобы возложить цветы, зажечь поминальную свечу и написать несколько строк в книгу соболезнования. Прощание с Дианой длилось 10 дней. По данным опроса, проведенного в 2002 году BBC, Диана заняла 3-е место в списке ста величайших британцев в истории

Смерть принцессы Дианы сильно потрясла англичан. Тысячи человек ежедневно приходили на площадь у Букингемского дворца, чтобы возложить цветы, зажечь поминальную свечу и написать несколько строк в книгу соболезнования. Прощание с Дианой длилось 10 дней. По данным опроса, проведенного в 2002 году BBC, Диана заняла 3-е место в списке ста величайших британцев в истории

Фото: Reuters

О Диане написано много книг, в том числе по воспоминаниям ее друзей и близких. Снято множество игровых и документальных фильмов. Для многих музыкантов жизнь и смерть Дианы стали поводом для вдохновения: Элтон Джон посвятил принцессе Диане песню Candle in the Wind 1997 (ремейк оригинальной песни 1973 года, посвященной Мэрилин Монро). К 10-летию со дня гибели Дианы был снят фильм «Принцесса Диана. Последний день в Париже». В 2006 году был снят биографический фильм «Королева», в котором описывается жизнь британской королевской семьи сразу после гибели принцессы Дианы

О Диане написано много книг, в том числе по воспоминаниям ее друзей и близких. Снято множество игровых и документальных фильмов. Для многих музыкантов жизнь и смерть Дианы стали поводом для вдохновения: Элтон Джон посвятил принцессе Диане песню Candle in the Wind 1997 (ремейк оригинальной песни 1973 года, посвященной Мэрилин Монро). К 10-летию со дня гибели Дианы был снят фильм «Принцесса Диана. Последний день в Париже». В 2006 году был снят биографический фильм «Королева», в котором описывается жизнь британской королевской семьи сразу после гибели принцессы Дианы

Фото: Reuters

1 июля 2021 года, к 60-летию со дня рождения принцессы, в саду Кенсингтонского дворца был открыт памятник, изображающий Диану и двух детей — мальчика и девочку, стоящих по обе руки от нее. Дворец оставался резиденцией принцессы Дианы после ее развода с принцем Чарльзом вплоть до гибели

1 июля 2021 года, к 60-летию со дня рождения принцессы, в саду Кенсингтонского дворца был открыт памятник, изображающий Диану и двух детей — мальчика и девочку, стоящих по обе руки от нее. Дворец оставался резиденцией принцессы Дианы после ее развода с принцем Чарльзом вплоть до гибели

Фото: Dominic Lipinski / Pool Photo / AP

В том же 2021 году состоялась премьера биографической драмы «Спенсер», которая рассказывает о решении принцессы Дианы расторгнуть брак с принцем Чарльзом и покинуть королевскую семью. Главную роль исполнила Кристен Стюарт

В том же 2021 году состоялась премьера биографической драмы «Спенсер», которая рассказывает о решении принцессы Дианы расторгнуть брак с принцем Чарльзом и покинуть королевскую семью. Главную роль исполнила Кристен Стюарт

Фото: First Look Media

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1 июля 1961 года в графстве Норфолк в аристократической семье родилась Диана Фрэнсис Спенсер. В 1967 году родители развелись, Диана вместе с сестрами и братьями осталась под опекой отца. Она получила домашнее начальное образование, затем училась в школе в Риддлсуорт-Холл и в привилегированной школе для девочек в Уэст-Хит. Затем работала помощницей воспитателя в детском саду. В 1977 году познакомилась с наследником престола Великобритании Чарльзом, принцем Уэльским. Спустя четыре года состоялась церемония бракосочетания

Фото: Mal Langsdon / Reuters

Первая официальная поездка принца Чарльза и его молодой супруги по стране запомнилась британцам прежде всего тем, что именно тогда Диана получила звание «Свобода города Кардиффа». В благодарность за оказанную ей честь она произнесла свою первую публичную речь, часть которой была на уэльском диалекте

Фото: Ulli Michel / Reuters

В браке с принцем Чарльзом у леди Дианы родилось двое сыновей — Уильям (1982) и Гарри (1984). В тот день, когда она вышла из роддома с новорожденным принцем Гарри на руках, журналисты назвали ее «идеалом материнства»

Фото: Roy Letkey / Reuters

К началу 1990-х годов отношения между супругами расстроились в частности из-за продолжавшихся отношений Чарльза с Камиллой Паркер-Боулз. Принцесса долго пыталась сохранить этот брак: «Я была отчаянно несчастлива, и для любого человека, кроме Чарльза, это было очевидно. Я нуждалась в медицинском уходе — в такой депрессии я находилась! Пытаясь перерезать себе вены ножом, я изуродовала руки и грудь. Но даже это не произвело на Чарльза никакого впечатления». Когда она решила попросить помощи у Елизаветы II, та, выслушав невестку, посоветовала ей смириться. «Чарльз неисправим!» — сказала тогда королева

Фото: Reuters

В 1992 году премьер-министр Великобритании Джон Мейджор объявил о решении принца и принцессы Уэльских расстаться. Годом позже в одном из интервью принц Чарльз признался ведущему Джонатану Димблби, что был неверен Диане. В ответ на это принцесса объявила о временном прекращении публичной деятельности, так как ей требовалась «передышка». Вскоре королева рекомендовала паре развестись

Фото: Reuters

В декабре 1994 года Диана обратилась к публике: «Надеюсь, что вы поймете меня и дадите время для передышки, в которой я так нуждалась в последние годы. Ваша доброта и благорасположение ко мне помогли пережить самые тяжелые периоды в моей жизни, ваша забота и любовь всегда облегчали мой путь. И потому я благодарю вас от всего сердца». 28 августа 1996 года Диана и Чарльз официально развелись. Диана была лишена права именоваться членом монаршей семьи, но за ней был сохранен титул принцессы Уэльской

Фото: Reuters

После развода Диана активно занималась благотворительной и миротворческой деятельностью, в частности была активистом борьбы со СПИДом и движения за прекращение производства противопехотных мин. Известно, что премьер-министр Великобритании Тони Блэр рассматривал кандидатуру Дианы на пост официального посла доброй воли Великобритании. В 1995 году принцесса побывала с кратким визитом в Москве, где посетила Тушинскую детскую больницу и начальную общеобразовательную школу №751
На фото: с матерью Терезой в 1992 году

Фото: Reuters

В июне 1997 года в прессе появились слухи о том, что Диана начала встречаться с кинопродюсером Доди аль-Файедом, сыном египетского миллиардера Мохаммеда аль-Файеда. Этот факт не подтвердил ни один из близких Диане людей. Однако позже Мохаммед аль-Файед на суде заявил о причастности британских спецслужб и королевской семьи к гибели Дианы и его сына. Выступая с показаниями по этому делу в Королевском суде Лондона, аль-Файед сказал, что Диана лично сообщила ему по телефону о своей беременности и помолвке с Доди аль-Файедом. Именно это, как утверждает египетский бизнесмен, и стало причиной аварии, организованной британскими спецслужбами при содействии французских коллег

Фото: Reuters

31 августа 1997 года в Париже автомобиль, в котором находились принцесса Диана и кинопродюсер Доди аль-Файед, попал в катастрофу. Доди аль-Файед и водитель Анри Поль погибли мгновенно. Диана была доставлена в больницу, где позже умерла. Существует несколько версий причин катастрофы: алкогольное опьянение водителя, необходимость уходить на скорости от преследований папарацци, а также различные теории заговора. Единственный, кто выжил в этой аварии — телохранитель Тревор Рис-Джонс — не помнит событий

Фото: Reuters

Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррел (на фото) стал центром внимания британской прессы, когда после смерти леди Ди был обвинен в краже ее вещей. В ответ на предъявленные обвинения дворецкий начал рассказывать подробности личной жизни королевской семьи. В частности, именно после его откровений одной из причин аварии стала называться теория заговора. В одном из интервью он рассказал, что в приватной беседе с ним Елизавета II выразила обеспокоенность по поводу отношений принцессы с Доди аль-Файедом и заявила о том, что это пора прекратить

Фото: Luke MacGregor / Reuters

Накануне похорон королева Елизавета обратилась к англичанам в прямом телеэфире. Она говорила о горе королевской семьи, потерявшей Диану, назвав ее «исключительным и одаренным человеком»: «Она и в добрые, и в трудные времена не теряла оптимизма и улыбки, никогда не уставала вдохновлять других людей своим теплом и добротой»

Фото: Reuters

Принцесса Диана была похоронена 6 сентября 1997 года в семейном поместье Спенсеров Элторп в Нортгемптоншире, на уединенном острове посреди озера. По приказу принца Чарльза гроб леди Ди был накрыт штандартом — это привилегированная почесть, воздаваемая только членам королевской семьи. В день похорон была объявлена минута молчания во всем мире

Фото: Reuters

Смерть принцессы Дианы сильно потрясла англичан. Тысячи человек ежедневно приходили на площадь у Букингемского дворца, чтобы возложить цветы, зажечь поминальную свечу и написать несколько строк в книгу соболезнования. Прощание с Дианой длилось 10 дней. По данным опроса, проведенного в 2002 году BBC, Диана заняла 3-е место в списке ста величайших британцев в истории

Фото: Reuters

О Диане написано много книг, в том числе по воспоминаниям ее друзей и близких. Снято множество игровых и документальных фильмов. Для многих музыкантов жизнь и смерть Дианы стали поводом для вдохновения: Элтон Джон посвятил принцессе Диане песню Candle in the Wind 1997 (ремейк оригинальной песни 1973 года, посвященной Мэрилин Монро). К 10-летию со дня гибели Дианы был снят фильм «Принцесса Диана. Последний день в Париже». В 2006 году был снят биографический фильм «Королева», в котором описывается жизнь британской королевской семьи сразу после гибели принцессы Дианы

Фото: Reuters

1 июля 2021 года, к 60-летию со дня рождения принцессы, в саду Кенсингтонского дворца был открыт памятник, изображающий Диану и двух детей — мальчика и девочку, стоящих по обе руки от нее. Дворец оставался резиденцией принцессы Дианы после ее развода с принцем Чарльзом вплоть до гибели

Фото: Dominic Lipinski / Pool Photo / AP

В том же 2021 году состоялась премьера биографической драмы «Спенсер», которая рассказывает о решении принцессы Дианы расторгнуть брак с принцем Чарльзом и покинуть королевскую семью. Главную роль исполнила Кристен Стюарт

Фото: First Look Media

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Составлено ИИ-Ассистентъ

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В подобных обстоятельствах исправление затрагивает два разных продукта: уже напечатанный тираж и будущие издания. Поэтому удаление спорных страниц из первого выпуска и внесение изменений в последующие издания означают для издателя отдельные решения по обращению с отпечатанными экземплярами и по подготовке нового текста.

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