Брат принцессы Дианы извинился перед журналистом Морганом за ошибку в мемуарах

Младший брат принцессы Дианы граф Чарльз Спенсер извинился перед журналистом Пирсом Морганом за написанное о нем в своей книге «Лебединая песня. Диана, моя сестра», сообщает BBC. В своих мемуарах он допустил фактическую ошибку, назвав его редактором Daily Mirror, опубликовавшей «крайне непристойные фотографии принцессы Дианы в спортзале» в 1993 году, в то время как Морган не занимал тогда эту должность. Господин Морган назвал утверждения «сфабрикованной ложью» и пригрозил судом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Граф Чарльз Спенсер (слева) и принц Гарри

Фото: Reuters Граф Чарльз Спенсер (слева) и принц Гарри

Фото: Reuters

Граф Спенсер признал ошибку, подчеркнув, что для него как историка важна точность. Пирс Морган принял извинения, но заявил, что его адвокаты будут работать над тем, чтобы удалить спорные страницы из книги. Это может привести к уничтожению всего тиража первого издания. По информации BBC, выпускающее ее издательство Penguin намерено исправить этот момент в следующих изданиях.

Беседуя с BBC, Морган усомнился в том, можно ли верить остальному содержанию мемуаров, если граф Спенсер ошибается даже в базовых фактах. В книге среди прочего утверждается, что король Карл III после смерти Дианы сказал: «Мы скоро о ней забудем» — и выглядел радостным после известия о ее смерти.

Екатерина Наумова