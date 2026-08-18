The Daily Mail: брат принцессы Дианы приготовил «сенсационную» книгу о ней

Граф Спенсер, младший брат принцессы Дианы, написал мемуары о своей сестре. Как сообщает The Daily Mail, книга «Лебединая песня. Диана, моя сестра» полна «сенсационных» деталей о детстве принцессы, ее 15-летнем «несчастном браке» с принцем Чарльзом, а также о ее гибели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Граф Спенсер

Фото: AP Граф Спенсер

Фото: AP

«В связи с предстоящей 30-летней годовщиной трагической гибели Дианы меня завалили просьбами об интервью о моей сестре. Это убедило меня записать свои мысли и воспоминания раз и навсегда, что лучше, чем испытывать дискомфорт от перечитывания мнений других людей, многие из которых основаны на неправде»,— цитирует издание графа Спенсера.

В свою очередь, издатель книги Дэниел Банъярд назвал книгу произведением «исторической значимости, которое рассказывает об одной из культовых и культурно значимых фигур XX века... написанным графом Спенсером с позиции близкого человека». По информации газеты, книга выйдет 22 сентября в издательстве Penguin Michael Joseph и будет переведена на 12 языков.

Андрей Келекеев