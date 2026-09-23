Террористов на Шри-Ланке приговорили к 220–240 годам каторги

Высокий суд Коломбо вынес приговоры по делу о терактах, совершенных последователями «Исламского государства» (признано террористической организацией и запрещено в России) в 2019 году. Каждый из 15 осужденных террористов получил от 220 до 240 лет тюрьмы и каторжных работ, сообщает The Guardian. Суд также распорядился полностью конфисковать все имущество осужденных. Заседание проходило в закрытом режиме. Здание суда охраняли несколько сотен полицейских.

Восемь взрывов произошли в городах Шри-Ланки 21 апреля 2019 года. Боевики-смертники подорвали себя в трех католических храмах и трех пятизвездных отелях. Всего погибло 359 человек, более 500 человек пострадали. Ответственность за них взяли на себя группировки «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» и «Исламское государство» (признаны террористическими организациями и запрещены в России).

По делу о терактах были арестованы 25 человек, им предъявили в общей сложности 23,3 тыс. обвинений. Во время процесса один обвиняемый скончался, девять человек оправдали и освободили.

Алена Миклашевская