Вячеслав Володин станет спикером Госдумы в третий раз

Вячеслав Володин сохранит пост председателя Госдумы в новом созыве, рассказали источники «Ъ» в нижней палате и в партии «Единая Россия», от которой спикер только что переизбрался депутатом на новый срок. Ранее со ссылкой на собственные источники об этом сообщили «Ведомости» и РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Другие кандидатуры не обсуждались», — сказал один из собеседников «Ъ». Окончательное решение по кандидатуре спикера примет глава государства, подчеркнули все источники «Ъ».

Вячеслав Володин впервые избрался в Госдуму в 1999 году от блока «Отечество — Вся Россия», а в 2001-м возглавил одноименную фракцию. В 2003 году переизбрался на новый срок и занял должности вице-спикера и первого замруководителя фракции «Единая Россия». В 2010-2011 годах был вице-премьером, руководителем аппарата правительства Владимира Путина. В 2011-м был назначен первым замглавы администрации президента и на этом посту курировал внутреннюю политику. В 2016-м снова избрался в Госдуму и стал председателем палаты, сохранив эту должность и после выборов 2021 года.

Как ранее сообщал «Ъ», в новом созыве Думы могут смениться около половины вице-спикеров. Кроме того, обсуждаются вопросы о возможном изменении структуры думских комитетов и ротации их руководителей. В частности, вместо лидера ЛДПР Леонида Слуцкого комитет по международным делам может возглавить вице-спикер Петр Толстой («Единая Россия»).

Подробнее — в материале «Организационное пересобрание».

Отдел политики