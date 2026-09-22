Трамп и Зеленский встретились в Нью-Йорке. Главное

Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели переговоры в Нью-Йорке. Перед встречей президенты ответили на вопросы журналистов. Они говорили об энергетическом перемирии между Россией и Украиной, «адских санкциях» США против РФ, а также о возможной трехсторонней встрече для урегулирования военного конфликта. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время переговоров в Нью-Йорке

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время переговоров в Нью-Йорке

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Зеленский выразил надежду, что Трамп поможет закончить конфликт с Россией «настолько быстро, насколько это возможно». Трамп ответил: «Что-то серьезное случится до зимы».

Украина готова к энергетическому перемирию с Россией, если оно будет двусторонним, заявил Зеленский. Трамп сказал, что не просил вводить его в одностороннем порядке.

Прямо на вопрос о введении «адских санкций» Трамп не ответил, но сказал что «изучает» его. Также он сообщил, что обсудит его на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Зеленский подчеркнул, что эти санкции дают США дополнительные рычаги давления на Россию.

Трамп допустил еще одну встречу с Путиным. «Я думаю, они оба хотят закончить войну, и Путин, и Зеленский»,— добавил президент США.

Зеленский и Трамп сообщили, что собираются обсудить вопрос поставок ракет Patriot. Трамп отметил, что «позитивно настроен» по этому вопросу.

Зеленский заявил, что готов к трехсторонней встрече с Путиным и Трампом. «Я хочу завершить войну. Я считаю, что человек, который не готов к трехсторонней встрече, не готов заканчивать войну»,— добавил президент Украины.

Матвей Иващенко