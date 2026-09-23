Песков назвал встречу Путина и Зеленского без подготовки пустой тратой времени

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры по украинскому урегулированию на высшем уровне бессмысленны без предварительной подготовки на уровне экспертов. Так он прокомментировал журналистам перспективы трехсторонней встречи России, США и Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

По словам господина Пескова, такой подход касается в том числе американо-российских переговоров. Президент России готов встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом, однако пока «конкретики нет», отметил чиновник.

Дмитрий Песков также подчеркнул, что позиция Кремля по встрече Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским хорошо известна. Господин Зеленский «может приехать в Москву, если хочет», заявил пресс-секретарь главы государства. «Необходимые гарантии безопасности ему будут предоставлены», — утверждает господин Песков.

13 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в «обозримой перспективе» рассчитывает провести трехсторонние переговоры по украинскому конфликту. Москва заявила о возможном возобновлении встреч после визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в начале сентября. Американская сторона отмечала, что на встречах были представлены новые идеи по завершению боевых действий.