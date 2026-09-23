Песков назвал встречу Путина и Зеленского без подготовки пустой тратой времени
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры по украинскому урегулированию на высшем уровне бессмысленны без предварительной подготовки на уровне экспертов. Так он прокомментировал журналистам перспективы трехсторонней встречи России, США и Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
По словам господина Пескова, такой подход касается в том числе американо-российских переговоров. Президент России готов встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом, однако пока «конкретики нет», отметил чиновник.
Дмитрий Песков также подчеркнул, что позиция Кремля по встрече Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским хорошо известна. Господин Зеленский «может приехать в Москву, если хочет», заявил пресс-секретарь главы государства. «Необходимые гарантии безопасности ему будут предоставлены», — утверждает господин Песков.
13 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в «обозримой перспективе» рассчитывает провести трехсторонние переговоры по украинскому конфликту. Москва заявила о возможном возобновлении встреч после визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в начале сентября. Американская сторона отмечала, что на встречах были представлены новые идеи по завершению боевых действий.
В предложенной Кремлем конструкции встреча на высшем уровне должна завершать, а не заменять переговорную работу. Сначала администрации и делегации определяют круг вопросов и добиваются результата на прямых переговорах; итогом должны стать согласованный документ, соглашение или заранее подготовленные точки, которые лидеры смогут финализировать.
Для трехстороннего формата России, США и Украины это означает необходимость длительных консультаций до появления повестки, пригодной для встречи президентов. На 10 марта 2026 года переговоры в таком составе, по словам Дмитрия Пескова, требовали продолжения, но дата следующей встречи еще не была согласована.