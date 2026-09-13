Песков: Россия рассчитывает провести трехстороннюю встречу по Украине

Россия рассчитывает провести трехсторонние переговоры по украинскому конфликту в «обозримой перспективе». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы надеемся, что в обозримой перспективе она состоится. В этом плане мы сходны с господином Кушнером»,— сказал господин Песков в комментарии «Известиям». По его словам, такие встречи нужны как раз для того, чтобы найти новые варианты мирного урегулирования.

Спецпосланники американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев 5 и 6 сентября. Они изложили новые идеи по урегулированию российско-украинского конфликта. В интервью «Европейской правде» господин Кушнер назвал поездки «очень удачными» и заявил, что теперь у США есть четкое понимание того, что «может привести к длительному и устойчивому миру».

Москва вскоре после визита американских переговорщиков заявила о возможном возобновлении встреч с участием представителей России, Украины и США. Помощник президента России Юрий Ушаков называл ОАЭ приоритетной площадкой для переговоров.