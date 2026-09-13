Песков: Россия рассчитывает провести трехстороннюю встречу по Украине
Россия рассчитывает провести трехсторонние переговоры по украинскому конфликту в «обозримой перспективе». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Мы надеемся, что в обозримой перспективе она состоится. В этом плане мы сходны с господином Кушнером»,— сказал господин Песков в комментарии «Известиям». По его словам, такие встречи нужны как раз для того, чтобы найти новые варианты мирного урегулирования.
Спецпосланники американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев 5 и 6 сентября. Они изложили новые идеи по урегулированию российско-украинского конфликта. В интервью «Европейской правде» господин Кушнер назвал поездки «очень удачными» и заявил, что теперь у США есть четкое понимание того, что «может привести к длительному и устойчивому миру».
Москва вскоре после визита американских переговорщиков заявила о возможном возобновлении встреч с участием представителей России, Украины и США. Помощник президента России Юрий Ушаков называл ОАЭ приоритетной площадкой для переговоров.
Предполагаемая встреча должна продолжить уже существовавший канал: в 2026 году Россия, Украина и США провели три раунда переговоров в Абу-Даби и Женеве, однако следующий раунд, запланированный на март в ОАЭ, не состоялся из-за войны на Ближнем Востоке. Поэтому нынешнее заявление означает попытку вернуть к работе ранее созданный формат, а не запуск переговоров с нуля.
Площадка остается отдельным условием. Российская сторона, по словам Владимира Зеленского, отвергла проведение переговоров на территории США, тогда как ОАЭ уже принимали предыдущие раунды и рассматривались для следующего; согласованного места и даты из этого не следует.
Есть и политическое ограничение: по оценке Федора Лукьянова, Москва не считает украинскую сторону независимой и предпочитает сначала договариваться с Вашингтоном, а США не готовы полностью принять такой порядок. В результате сторонам предстоит согласовать не только содержание возможного урегулирования, но и саму конструкцию трехстороннего обсуждения.