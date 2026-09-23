С биатлонистом Сергеем Чепиковым простятся на «Екатеринбург Арене» 26 сентября

На «Екатеринбург Арене» в субботу, 26 сентября, состоится церемония прощания с двукратным олимпийским чемпионом по биатлону, депутатом Госдумы от Свердловской области Сергеем Чепиковым, сообщили в министерстве спорта региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Чепиков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Сергей Чепиков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Панихида начнется в 14:00. Чтобы пройти на площадку, нужно будет войти через четвертый гейт, затем — в подъезд №30, и подняться на четвертый этаж. При себе нужно иметь паспорт.

Сергей Чепиков скончался 17 сентября в возрасте 59 лет. Причиной смерти стал рак. Его похоронили в Москве на Троекуровском кладбище 21 сентября. Проститься с биатлонистом пришли спортсмены и политики.

О спортивной и политической карьере Сергея Чепикова — в материале «Отечественный спорт осиротел»

Ирина Пичурина