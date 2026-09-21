В Москве простились с олимпийским чемпионом по биатлону Сергеем Чепиковым

В Москве на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с двукратным олимпийским чемпионом по биатлону, депутатом Госдумы от Свердловской области Сергеем Чепиковым, передает MSK1.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал Министра спорта РФ Михаила Дегтярева в MAX Фото: канал Министра спорта РФ Михаила Дегтярева в MAX

Проститься со спортсменом пришли глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков, фигуристка Ирина Роднина, бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, министр спорта региона Леонид Рапопорт, сенатор Виктор Шептий и депутат законодательного собрания региона Виктор Бабенко.

На церемонии также присутствовали обе супруги Сергея Чепикова с детьми.

Сергей Чепиков скончался 17 сентября в возрасте 59 лет. Причиной смерти стал рак. Губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил, что «отечественный спорт осиротел, а вместе с ним и вся Свердловская область».

Подробнее в материале «Ъ-Урал» — «Отечественный спорт осиротел»

Полина Бабинцева