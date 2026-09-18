Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы РФ от Свердловской области Сергей Чепиков скончался от тяжелой болезни в возрасте 59 лет. После окончания спортивной карьеры он работал тренером-консультантом сборной России. В 2006 году вступил в «Единую Россию», а через два года был избран депутатом Свердловской областной думы, затем — депутатом регионального заксобрания и Госдумы. Губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил, что «отечественный спорт осиротел», но перед лицом смертельной болезни иногда оказываются бессильны даже олимпийские чемпионы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран XX зимние Олимпийские игры 2006. Российский биатлонист Сергей Чепиков пришел четвертым в гонке на 20 километров с четырьмя огневыми рубежами. Соревнования проходили в местечке Чезана Сан-Сикарио.

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ XX зимние Олимпийские игры 2006. Российский биатлонист Сергей Чепиков пришел четвертым в гонке на 20 километров с четырьмя огневыми рубежами. Соревнования проходили в местечке Чезана Сан-Сикарио.

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Сергей Чепиков умер 17 сентября на 60-м году жизни. О его смерти сообщил глава пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов.

Известный спортсмен и политик родился в поселке Хор (Хабаровский край). В 13 лет Чепиков переехал в Свердловск для занятий биатлоном в местной спортивной школе-интернате.

На дебютной для него Олимпиаде в 1988 году в Калгари Сергей Чепиков завоевал золотую медаль в эстафете и бронзу в спринте. На Олимпийских играх в 1994 году в Лиллехаммере (Норвегия) он стал победителем спринтерской гонки и взял серебро на эстафете. На той Олимпиаде, уже после распада СССР, ему доверили нести знамя сборной России на церемонии открытия.

В 1988 году ему присвоили звание заслуженного мастера спорта СССР. В активе Сергея Чепикова две золотые медали чемпионатов мира.

Уже в 39 лет, в 2006 году, он завоевал серебряную медаль в эстафете на Олимпиаде в Турине и золото в смешанной эстафете на чемпионате мира в Словении. И в тот же 2006 год он вступил в партию «Единая Россия», начав политическую карьеру, а спортивную завершил в 2007 году. Но про спорт не забыл и с 2010 по 2013 год работал тренером-консультантом сборной России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пленарное заседание Государственной думы (ГД) России. Член комитета ГД России по физической культуре, спорту и делам молодежи Сергей Чепиков во время заседания.

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Пленарное заседание Государственной думы (ГД) России. Член комитета ГД России по физической культуре, спорту и делам молодежи Сергей Чепиков во время заседания.

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В политику он пришел по приглашению губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя (глава региона с 1995 по 2009 годы). В 2008 году он был избран депутатом Свердловской областной думы, в 2011 году — депутатом заксобрания региона. Год был главным тренером спортивной команды Уральского округа внутренних войск МВД РФ, имеет звание полковника внутренних войск МВД РФ.

В 2016 и 2021 годах избрался в Госдуму РФ от Березовского одномандатного округа. В 2026 году источники «Ъ» рассказывали, что Сергей Чепиков может отказаться от выдвижения в следующий созыв Госдумы. Он обозначил это решение еще в начале 2025 года. Причиной стало онкологическое заболевание.

Политики и спортсмены выразили соболезнования родным и близким спортсмена. «Урал и российское общество всегда будут помнить его как великого человека, который навсегда прославил родной край и нашу Родину»,— написал уральский полпред Артем Жога.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил, что «отечественный спорт осиротел, а вместе с ним и вся Свердловская область». «Как и многие уральцы, в свое время я был очарован его обаянием, несгибаемой силой воли и духа, атлетической мощью, умением сплотить и "зарядить" команду для успехов на Чемпионатах мира и Олимпиадах, где выступал Сергей Чепиков. Всегда восхищался тем, как легко Сергей Владимирович, блестящий эрудит, свободно владеющий несколькими языками, обладающий прекрасным музыкальным и литературным вкусом, умеет объединить вокруг себя самых разных людей»,— написал глава региона.

Он добавил, что спортсмену всегда помогали идти вперед дух победителя, оптимизм и жизнелюбие. «Но перед лицом смертельной болезни иногда даже олимпийские чемпионы оказываются бессильны»,— заключил Денис Паслер.

Олимпийский чемпион, уральский биатлонист и депутат Госдумы РФ Антон Шипулин описал Сергея Чепикова как человека невероятной души и мудрого друга.

«Имя Сергея должно быть обязательно увековечено»,— заявил Антон Шипулин.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов назвал его в своих соцсетях подлинной легендой уральского и мирового спорта, а его имя «вписано золотыми буквами в историю мирового олимпийского движения».

Артем Путилов