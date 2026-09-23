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Команда Aunkere Team стала победителем FONBET MEDIA ELEAGUE по CS2

Aunkere Team заняла первое место по итогам девятого сезона FONBET MEDIA ELEAGUE по CS2. Команда получила приз в размере 1,5 млн рублей.

В состав Aunkere Team вошли Aunkere, irbitka, helin139, Dmitry_Lixxx и relaxcis, который был признан самым ценным игроком турнира. Ему вручили чек на 100 тыс. рублей.

Второе место заняла shoke team. За победу в челлендже «Бинго первых» команде выплатили 400 тыс. рублей.

FONBET MEDIA ELEAGUE CS2 Season 9 проходил с 15 по 20 сентября. Турнир состоял из двух этапов. Первый этап прошел с 15 по 18 сентября в онлайн-формате. Полуфиналы и гранд-финал турнира состоялись 19 и 20 сентября в LAN-формате на площадке ARBAT21.

Арнольд Кабанов

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