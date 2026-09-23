Часть Крыма осталась без света из-за непогоды

Часть Феодосии и несколько близлежащих населенных пунктов в Крыму обесточены из-за аварийного отключения электроэнергии. Об этом сообщили на госпредприятии «Крымэнерго».

По словам специалистов, без электроэнергии остались жители домов вдоль Симферопольского шоссе и шоссе Кирпичное, абоненты, проживающие на улицах Краснодарская, Грина, Западная, Киевская, Харьковская, Челнокова, Володарского, Баранова, Вересаева, Гольцмановская, Кочмарского, Московская, Чкалова, Клары Цеткин, Крымская и в нескольких других районах.

Электроснабжение ограничено в садоводческих потребительских кооперативах «Горный», «Труд», «Энтузиаст», «Энергетик» и садоводческом товариществе «Рассвет».

Сильный ветер оставил без света несколько населенных пунктов на Южном берегу и в Бахчисарайском районе Крыма.

На 22–23 сентября МЧС объявило на полуострове штормовое предупреждение. Ожидаются ливни, грозы и шквалистое усиление ветра до 25 м/с. Также высоки риски схода селевых потоков и подъема уровня воды в реках.

Александр Дремлюгин, Симферополь