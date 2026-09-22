Часть Крыма осталась без света из-за аварийного отключения

Часть Южного берега Крыма и Бахчисарайского района полуострова осталась без света из-за аварийного отключения. Об этом «Ъ» сообщили на госпредприятии "Крымэнерго".

По словам специалистов, обесточены Алушта, Солнечногорское и Малореченское. Также без электроэнергии остались села Новоульяновка, Танковое и Большое Садовое, а также поселок Куйбышево в Бахчисарайском районе полуострова.

Аварийные бригады работают над устранением аварии, обещая в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение.

17 сентября глава региона Сергей Аксенов сообщил, что более 600 тыс. жителей региона, у которых не было электричества на протяжении более 48 часов, получат компенсации в размере 15 тыс. руб. на одного человека.

Александр Дремлюгин, Симферополь