Часть Крыма осталась без света из-за аварийного отключения
Часть Южного берега Крыма и Бахчисарайского района полуострова осталась без света из-за аварийного отключения. Об этом «Ъ» сообщили на госпредприятии "Крымэнерго".
По словам специалистов, обесточены Алушта, Солнечногорское и Малореченское. Также без электроэнергии остались села Новоульяновка, Танковое и Большое Садовое, а также поселок Куйбышево в Бахчисарайском районе полуострова.
Аварийные бригады работают над устранением аварии, обещая в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение.
17 сентября глава региона Сергей Аксенов сообщил, что более 600 тыс. жителей региона, у которых не было электричества на протяжении более 48 часов, получат компенсации в размере 15 тыс. руб. на одного человека.
Компенсация устроена как адресная автоматическая выплата: получателям не должны требоваться дополнительные заявления, документы и ожидание в очередях. В июле 2026 года сообщалось, что на эти выплаты Крым дополнительно получит 5 млрд руб. из федерального бюджета.
Такая схема переводит помощь из формата индивидуальных обращений в централизованную выплату пострадавшим от длительного отключения. Ее практический смысл — сократить административные барьеры для жителей и обеспечить финансирование отдельным федеральным трансфертом.