Ozon пообещал бонусы продавцам одежды и обуви за страхование от рисков БПЛА

Ozon введет выплаты для продавцов одежды, обуви и некоторых аксессуаров, застрахованных «Ингосстрахом» от рисков атаки БПЛА. Бонус будет равен расходам бизнеса на оплату полиса. Мера поддержки будет действовать с 5 октября до конца года, сообщила пресс-служба компании.

«Для получения выплаты продавцам нужно установить объявленную стоимость товара — от нее зависят цена страховки и максимальная сумма компенсации. Объявленная стоимость должна быть на 5% ниже максимальной суммы компенсации. Первую выплату предприниматели получат в ноябре за прошлый месяц», — сообщили в Ozon.

Для этой категории продавцов маркетплейс до конца 2026 года отменил плату за обработку смешанных поставок, когда в одной коробке приходят товары разных размеров и моделей. Компания будет сортировать их за свой счет.

Ozon также увеличил срок бесплатного размещения товаров для всех предпринимателей в своих логистических центрах до 365 дней, для крупногабаритных товаров — 40 дней. Компания продолжит бесплатно перевозить товары селлеров на свои объекты в Сибири и Казахстане до 15 января 2027 года. После окончания инвентаризации маркетплейс обещает компенсировать предпринимателям деньги, которые те продолжали платить за страховку сгоревших товаров.

«Ингосстрах» выплатил 8,2 млрд руб. продавцам Ozon, чьи товары были повреждены или уничтожены при атаках БПЛА. Компенсации получили порядка 90 тыс. продавцов. В первую очередь выплаты направили тем, чьи товары хранились на объектах Ozon в Чапаевске (Самарская область), Махачкале (Республика Дагестан) и Энеме (Республика Адыгея).