Гонщик Red Bull Изак Аджар продлил контракт с командой

Команда «Формулы-1» Red Bull продлила соглашение с французским пилотом Изаком Аджаром. Новый контракт рассчитан до конца следующего сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изак Аджар

Фото: Jakub Porzycki / Reuters Изак Аджар

Фото: Jakub Porzycki / Reuters

«Я очень рад возможности продолжить работу в Red Bull. Я присоединился к этой команде восемь месяцев назад и сразу же осознал масштаб и амбиции этой организации»,— приводит слова гонщика пресс-служба Red Bull.

21-летний Изак Аджар выступает за Red Bull с 2026 года. В личном зачете текущего сезона француз с 71 очком занимает восьмое место. Три последних этапа пилот пропустил из-за перелома запястья. Он вернется за руль на Гран-при Азербайджана, который будет проходить в Баку с 24 по 26 сентября.

Напарником Изака Аджара по Red Bull является четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен. Недавно команда продлила с нидерландцем контракт до 2030 года.

Арнольд Кабанов