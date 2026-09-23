Главное на рынке недвижимости к утру 23 сентября

Мэрия Москвы продала помещение площадью 3,06 тыс. кв. м в здании кинотеатра «Пять звезд» на улице Бахрушина, обнаружил «Ъ» в базе сервиса Asseto. Новым владельцем имущества стала структура кинокомпании «Парадиз» — ООО «Кинокомпания "Парадиз продакшнз"». Залогодателем стала мэрия. Стоимость проданных площадей в Asseto оценили в 972,7 млн руб. Реальная цена выкупа была ниже: 438,9 млн руб., сказано в решении Арбитражного суда Москвы в споре о стоимости выкупа между ДГИ и «Парадизом». Сделку закрыли 14 сентября.

На юге Санкт-Петербурга выставили на торги бывший гипермаркет «Карусель» площадью 26,59 тыс. кв. м по начальной стоимости 3,5 млрд руб., сообщил организатор Российский аукционный дом (РАД). Минимальная цена — 2,5 млрд руб. Четырехэтажное здание расположено на участке площадью 2,2 гектара на Кузнецовской улице напротив «СКА-Арены» в Московском районе города. Согласно одобренной властями Петербурга в 2024 году концепции, на участке можно разместить комплекс из восьми зданий общей площадью 60 тыс. кв. м. В комплекс войдут офисы, торговые галереи, подземный паркинг и общественное пространство. Торги запланированы на 13 ноября.

Бывший топ-менеджер «Брусники» Евгений Арапов учредил фирму «Котляковская, 4» в партнерстве с Терезой Авниловой и Семеном Файфманом. Господину Арапову принадлежит 50% организации, а совладельцам — по 25%. Как следует из названия, компания создана под реализацию проекта по соответствующему адресу на юге Москвы. На участках площадью 7 га сейчас расположен административно-складской комплекс группы ПИК. На площадке планируется возвести многофункциональный общественно-жилой комплекс с объектами социальной инфраструктуры.

Ставки аренды жилья в крупных городах России впервые с 2020 года оказались ниже прошлогодних. Об этом «РИА Недвижимость» сообщили в «Циане», который изучил рынок недвижимости 38 крупнейших городов. По сравнению с сентябрем 2025 года однокомнатные квартиры сдаются на 2,2% дешевле (29,7 тыс. руб. в месяц), а двухкомнатные — на 5,7% (40,3 тыс. руб. в месяц). Наибольшее снижение по однокомнатным квартирам произошло в Самаре — на 13,3% (до 27,4 тыс. руб.), а также в Сочи — на 12,4% (до 42,9 тыс. руб.). В Москве ставки снизились на 0,7% — до 71,2 тыс. руб., а в Петербурге — на 8,4% (до 45,6 тыс. руб.).

АО «Новый проект» приобрело у «Почты России» исторический особняк на Нижней Красносельской улице в центре Москвы за 178,7 млн руб. Компания подала единственную заявку и получит объект по стартовой цене. Лот включает здание 1907 года постройки площадью 1 тыс. кв. м и участок площадью 0,04 га. АО «Новый проект» специализируется на управлении проектами строительства и инженерно-техническом проектировании.

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в строительной отрасли России наблюдается «очень большой» дефицит кадров. Он подчеркнул, что власти будут решать эту проблему через повышение производительности труда. По словам вице-премьера, к 2030 году показатель планируют поднять на 22,8%. В августе господин Хуснуллин оценивал дефицит в 200 тыс. человек.