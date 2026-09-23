Минстрой пообещал выполнить план по вводу 100 млн кв. м жилья

Минстрой фиксирует трудности с выполнением плана по вводу жилья в некоторых регионах, заявил глава ведомства Ирек Файзуллин. Он заверил, что программа по строительству 100 млн кв. м жилья в 2026 году будет выполнена.

«Вы знаете, программа... в целом сегодня выполняется. Мы в этот год видим сложности в ряде регионов с выполнением программы, но (отметку в.— "Ъ") 100 млн мы все равно пройдем»,— пообещал министр (цитата по ТАСС).

По данным на июнь, риски недостижения плановых значений фиксировали в Курской, Липецкой, Орловской, Ульяновской, Томской и Саратовской областях. Также проблемы с выполнением плана были в том числе в Санкт-Петербурге,ЛНР и Запорожской области.

В 2025-м было введено 108 млн кв. м жилья, что на 0,4% больше, чем в 2024-м. На фоне роста цен на жилье для повышения его доступности правительство хочет поспособствовать наращиванию предложения, в том числе активнее вовлекая участки под строительство. Эту тему власти обсуждали на годовой коллегии Минстроя. Марат Хуснуллин заявил о необходимости наращивать градостроительный потенциал — перед регионами поставили задачу застроить как можно больше участков.

Подробности — в материале «Ъ» «Доступности подбирают метраж».