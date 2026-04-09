Доступности подбирают метраж

На фоне роста цен на жилье для повышения его доступности правительство обещает поспособствовать наращиванию предложения, в том числе активнее вовлекая участки под строительство. Об этом в среду, 8 апреля, шла речь на годовой коллегии Минстроя. Ради роста доступности «квадратов» сейчас обсуждается и перенастройка семейной ипотеки — в частности, речь идет об увеличении размера льготных кредитов в регионах с особенно дорожающим жильем.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Вице-премьер Марат Хуснуллин (слева) и глава Минстроя Ирек Файзуллин озадачены проблемой доступности жилья, но намерены двигаться к ее решению

Коллегия Минстроя прошла в нестандартном формате — совместно с заседанием комиссии Госсовета «Инфраструктура для жизни». Поэтому обсуждались не только итоги работы и планы министерства, но и ситуация в строительной отрасли в целом. Как признал вице-премьер Марат Хуснуллин, на фоне роста цен на жилье проблемным вопросом остается его доступность. По его словам, «все больше в стоимости жилья занимают стоимость земли, строительство социальной инфраструктуры». Глава Минстроя Ирек Файзуллин добавил: помимо проектных и строительно-монтажных работ, которые составляют почти половину себестоимости строительства, значительная часть затрат приходится на выкуп участка (19%) и обслуживание кредитов (почти 25%). В связи с этим министр призвал регионы контролировать вопросы стоимости материалов, логистики и обеспечения стройки кадрами (их дефицит остается одной из проблем отрасли).

Повышать доступность жилья власти планируют за счет роста предложения при одновременном снижении издержек на строительство.

Марат Хуснуллин отметил необходимость наращивать градостроительный потенциал — перед регионами стоит задача застроить как можно больше участков. Для этого Минстрой намерен упростить вовлечение земель в комплексное развитие территорий (КРТ). По словам Ирека Файзуллина, планируется передать субъектам РФ право принимать решения о КРТ по федеральным участкам, которые переданы им в распоряжение. Также прорабатывается возможность предоставления инвесторам свободных несмежных участков под строительство инфраструктуры без торгов.

Сами регионы, как выяснилось, рассчитывают на федеральную поддержку. Глава Татарстана и председатель комиссии Госсовета «Инфраструктура для жизни» Рустам Минниханов поднял вопрос о повышении с 200 млрд до 300 млрд руб. лимита инфраструктурных облигаций (механизм привлечения средств, которые потом направляются застройщикам в виде льготных кредитов). Также, по его мнению, стоит перераспределить лимиты казначейских инфраструктурных кредитов, предусмотренные на 2028–2030 годы, на более ранний срок (2026–2027 годы). Речь идет о льготных займах под 3% на создание в регионах транспортной, инженерной, коммунальной и иной инфраструктуры. Впрочем, к работе с этим инструментом у Минстроя есть замечания — как сообщил Ирек Файзуллин, «ряду регионов» направлены уведомлении о штрафных санкциях за срыв сроков ввода объектов.

В этом году, по оценкам Марата Хуснуллина, планируется построить не менее 100 млн кв. м жилья.

В 2025-м, напомним, введено 108 млн кв. м, на 0,4% больше, чем в 2024-м. Как отметил вице-премьер, в некоторых регионах «по объективным причинам» планы по вводу жилья были недовыполнены — в частности, на это повлияла высокая ключевая ставка и непростая ситуация с ипотекой. Сейчас наиболее массовым инструментом является семейная ипотека под 6%, на которую приходится более 80% жилищных кредитов,— ее власти также рассматривают как инструмент повышения доступности жилья.

На фоне роста цен на жилье льготные «семейные» кредиты в 6 млн руб. зачастую уже не покрывают покупку квартиры — как заметил Рустам Минниханов, во многих регионах цены приблизились к столичным и 22 субъекта РФ просят повысить им лимиты. По его мнению, необходимо увеличить лимиты для регионов с высокой стоимостью жилья и применять их при покупке квартир от двух комнат или площадью от 60 кв. м. В правительстве эти вопросы также обсуждаются, и уже не первый месяц. По словам Марата Хуснуллина, среди вариантов — увеличение в ряде регионов размера кредита до 8 млн руб., а также дифференциация ставки в зависимости от количества детей в семье.

Евгения Крючкова