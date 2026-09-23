Мосбиржа анонсировала запуск курса биткоина к рублю
Мосбиржа запустит торги инструментом BTC/RUB, который будет отражать курс биткоина к рублю, сообщил «РБК Инвестициям» глава набсовета биржи Сергей Швецов. Сроки запуска торгов он не уточнил.
Мосбиржа также запустит курс биткоина к квазидоллару, который сейчас торгуется под тикером USDRUB_TOM. «Мы собираемся запускать сразу пары BTC/USDx и BTC/RUB, также и с другими цифровыми валютами... Участники смогут подавать заявки как за рубли, так и за квазидоллары»,— рассказал топ-менеджер.
Господин Швецов уточнил, что реализацией занимается Центробанк. Пока в России нет ни одной одобренной лицензии на деятельность криптодепозитария, а также нет нормативной базы под выдачу таких лицензий. В пресс-службе ЦБ сказали, что биржи вправе проводить торги криптовалютой, и регулятор ожидает, что такие операции будут организованы.
В сентябре ЦБ выступил с предложением ввести жесткие нормативы для регулирования вложений банков и их клиентов в криптовалюту. Регулятор объяснил это тем, что цифровые активы несут ряд специфических рисков, которые необходимо учитывать. Эксперты сочли предложенные меры запретительными.
Подробности — в материале «Ъ» «Крипте отмерили процент».
Для таких операций на Московской бирже рассматривались отдельная секция и специальный тип счетов, отличающийся от обычных брокерских. Их пополнение могло бы проходить переводом с холодного кошелька на адрес клиента в российском цифровом депозитарии, где, вероятно, обслуживались бы цифровые депозитарии брокеров; для них может потребоваться отдельная лицензия.
При модели регулирования, описанной в апреле 2026 года, сделки с цифровой валютой должны проходить через лицензированных посредников, а организатором торгов может быть биржа или оператор внебиржевой торговой системы. Еще в июне 2025 года инструменты, привязанные к стоимости криптовалют, предназначались только для квалифицированных инвесторов и не должны были предусматривать поставку самих виртуальных валют, поэтому доступ к новым инструментам не будет равнозначен свободной покупке биткоина всеми клиентами.