Мосбиржа анонсировала запуск курса биткоина к рублю

Мосбиржа запустит торги инструментом BTC/RUB, который будет отражать курс биткоина к рублю, сообщил «РБК Инвестициям» глава набсовета биржи Сергей Швецов. Сроки запуска торгов он не уточнил.

Мосбиржа также запустит курс биткоина к квазидоллару, который сейчас торгуется под тикером USDRUB_TOM. «Мы собираемся запускать сразу пары BTC/USDx и BTC/RUB, также и с другими цифровыми валютами... Участники смогут подавать заявки как за рубли, так и за квазидоллары»,— рассказал топ-менеджер.

Господин Швецов уточнил, что реализацией занимается Центробанк. Пока в России нет ни одной одобренной лицензии на деятельность криптодепозитария, а также нет нормативной базы под выдачу таких лицензий. В пресс-службе ЦБ сказали, что биржи вправе проводить торги криптовалютой, и регулятор ожидает, что такие операции будут организованы.

В сентябре ЦБ выступил с предложением ввести жесткие нормативы для регулирования вложений банков и их клиентов в криптовалюту. Регулятор объяснил это тем, что цифровые активы несут ряд специфических рисков, которые необходимо учитывать. Эксперты сочли предложенные меры запретительными.

Подробности — в материале «Ъ» «Крипте отмерили процент».