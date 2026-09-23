В хакасском Абазе заявили о медвежьей осаде города
В городе Абаза ночью заметили несколько медведей. Трое агрессивных хищников были застрелены, заявил замглавы Хакасии Дмитрий Бученик. Он назвал прошедшую ночь «тревожной».
По словам господина Бученика, медведей пришлось отгонять в районе городского моста, садов Абазы-Заречной, а также у дачного общества «Черемушки». «Таежный город фактически в медвежьей осаде — выходы зверей фиксировались со всех сторон... Некоторых зверей прогнали, но трое убито (один медведь был огромным)»,— рассказал чиновник в «Максе».
По данным региональных властей, в Хакасии насчитывается 2245 бурых медведей. За четыре года численность хищника в регионе выросла на 35%. На этой неделе власти Хакасии объявили о планах ввести режим повышенной готовности из-за участившихся случаев появления медведей в населенных пунктах. Власти Хакасии предложили Минприроды продлить срок действия разрешения на охоту на медведя.
Минприроды связывает выходы медведей в города и села в 2026 году с сочетанием трех факторов: ростом численности животных, неурожаем основных кормов и потерей зверями страха перед человеком. Поэтому угроза возникает не только из-за появления отдельных медведей, но и из-за нехватки естественной пищи и привыкания животных к близости людей.
Практическая мера реагирования в Абазе уже включала выставление четырех постов охотников, задачей которых было не допустить появления медведей в городе; в 2025 году инспекторы также дежурили в Абазе, Саяногорске и других населенных пунктах таежной местности. Предложение продлить разрешение на охоту на медведя связано с названным охотниками ограничением: действующие лицензии на отстрел выдавались на 30 дней, тогда как они добивались возможности работать весь сезон.