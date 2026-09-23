В хакасском Абазе заявили о медвежьей осаде города

В городе Абаза ночью заметили несколько медведей. Трое агрессивных хищников были застрелены, заявил замглавы Хакасии Дмитрий Бученик. Он назвал прошедшую ночь «тревожной».

По словам господина Бученика, медведей пришлось отгонять в районе городского моста, садов Абазы-Заречной, а также у дачного общества «Черемушки». «Таежный город фактически в медвежьей осаде — выходы зверей фиксировались со всех сторон... Некоторых зверей прогнали, но трое убито (один медведь был огромным)»,— рассказал чиновник в «Максе».

По данным региональных властей, в Хакасии насчитывается 2245 бурых медведей. За четыре года численность хищника в регионе выросла на 35%. На этой неделе власти Хакасии объявили о планах ввести режим повышенной готовности из-за участившихся случаев появления медведей в населенных пунктах. Власти Хакасии предложили Минприроды продлить срок действия разрешения на охоту на медведя.